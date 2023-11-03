В пятницу, 3 ноября, в Украине отмечают День инженерных войск, а также День ракетных войск и артиллерии.
Верующие сегодня чтят память преподобной Анны Всеволодовны.
Какие праздники отмечают 3 ноября 2023 года, у кого именины, приметы и запреты на этот день — читайте далее в материале.
- Какой сегодня праздник — 3 ноября 2023 года
- Кто празднует день ангела 3 ноября 2023 года
- Что нельзя делать 3 ноября 2023 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 3 ноября 2023 года
Какой сегодня праздник — 3 ноября 2023 года
В церковном календаре 3 ноября — День памяти преподобной Анны. Она была дочерью великого князя Киевского Всеволода Ярославича, а также сестрой Владимира Мономаха.
Анна родилась во второй половине XI века и воспитывалась в христианской вере. Она принимала активное участие в церковно-политической жизни Руси.
Около 1086 года князь Всеволод построил в Киеве для дочери Андреевский монастырь, а Анна, принявшая монашеский постриг, стала его настоятельницей.
Княжна приложила много усилий, чтобы обустроить обитель и открыла при монастыре первую на Руси и в Европе школу для девочек. В ней обучали письму, ремеслам и пению.
Анна умерла около 1112 года и была похоронена в Андреевском (Янчином) монастыре, который позже был разрушен Батыем.
Кто празднует день ангела 3 ноября 2023 года
Согласно новому церковному календарю, день ангела сегодня празднуют обладатели таких имен: Анна, Александр, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Николай, Павел, Петр, Сергей, Федор.
Что нельзя делать 3 ноября 2023 года
В народе этот день называли Анной Холодной, поскольку погода начинала меняться, наступали холода.
В этот день запрещалось отправляться в дальнюю дорогу, поскольку наши предки верили, что это принесет бедность. Также народные приметы не советуют посещать людные места и приглашать в дом незнакомцев.
Согласно лунному календарю, сегодняшний день является неудачным для того, чтобы брать кредит или давать займы. Есть вероятность, что заветных денег больше не будет в руках.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно помолиться и попросить святую Анну о помощи в воспитании детей. Также Анне молятся об удаче в учебе, исцелении от недугов, семейном благополучии.
В этот день можно заниматься домашними делами, готовить и убирать.
Народные приметы на 3 ноября 2023 года
- Низко плывут облака — ожидайте похолодания.
- Утром мороз — зима будет снежной.
- Снег выпал ночью и не растаял до утра — весна будет ранней.
- Все небо в звездах — в ближайшие дни будет хорошая погода.
- Листья с деревьев еще не опали — зимой ждите сильных холодов.