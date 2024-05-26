26 мая украинцы будут отмечать День Химика и День Киева.

Какие праздники отмечают 26 мая 2024 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день ‒ читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня 26 мая, день в Украине

День Химика в Украине отмечает ежегодно в последнее воскресенье мая. В 2024 году праздник приходится на 26 число. Дата посвящена всем тем, кто посвятил свою жизнь необычной профессии. Химикам важно быть очень внимательными и помнить все реакции, чтобы выполнять свою работу на отлично.

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День Киева в 2024 году отмечается в Украине 26 мая. На этот день в столице для гостей и жителей приготовлены различные мероприятия, поэтому никто не будет скучать.

Кто празднует день ангела 26 мая 2024 года

26 мая день ангела отмечают Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Елена, Илона.

Что нельзя делать 26 мая 2024 года

На 26 мая не приходятся церковные праздники, поэтому ограничений как таковых нет. Постарайтесь не злоупотреблять с алкоголем и не ругаться с близкими.

Что можно делать сегодня

В этот день можно заняться огородом или уборкой в доме, или же просто пойти отдыхать. На День Киева можно повеселиться в кругу друзей — главное, чтобы все закончилось хорошо.

Народные приметы на 26 мая 2024 года