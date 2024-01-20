Сегодня, 20 января, Украина чтит защитников Донецкого аэропорта и отмечает День Автономной Республики Крым. Православные верующие по новому календарю вспоминают преподобного Евфимия Великого.

Факты ICTV расскажут больше об истории праздников этого дня, именинниках, приметах и запретах, связанных с 20 января.

Какой сегодня праздник — 20 января 2024 года

По новому стилю в этот день православная церковь чтит святого Евфимия Великого, также известного как святой Евфимий, Евфимий Благодушный и Евфимий-схимник.

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В преданиях говорится, что он родился в армянском городе Мелитине, где впоследствии стал священником и заведовал монастырем. Затем Евфимий тайно отправился в Святую землю и поселился в келье неподалеку от Иерусалима. Там он прожил пять лет, после чего перебрался в пещеру в пустыне.

Рядом с ним стали селиться набожные отшельники. Позже здесь образовался монастырь, а Евфимий стал отшельником. Он имел дар чудотворца и исцелил сына арабского князя. Из-за этого многие арабы обратились к Христовой вере. Представители от Евфимия участвовали во Вселенских Соборах в Эфесе в 431 году и Халкидоне в 451 году. Евфимий умер от старости, проведя 68 лет в пустыне.

Какой сегодня, 20 января 2024, день в Украине

На эту дату приходится День чествования защитников Донецкого аэропорта, также известный как День памяти киборгов, когда украинцы чествуют воинов, которые держали оборону Донецкого аэропорта с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года во время войны на Востоке Украины. Именно те события определяет историческая фраза Киборги выстояли, не выстоял бетон. К слову, “киборгами” украинцев прозвал противник, пораженный стойкостью и несокрушимостью наших бойцов.

В обороне этого объекта участвовали не только военные, но и медики и волонтеры, которые оказывали помощь и поддержку украинским бойцам. Поэтому в этот день мы вспоминаем, кто тогда стоял за Украину. Ранее памятная дата отмечалась 16 января, но согласно совместному приказу министра обороны Украины и главнокомандующего ВСУ, теперь днем чествования защитников ДАП является 20 января.

Также на эту дату приходится День Автономной Республики Крым. 20 января 1991 года большинство крымчан на общекрымском референдуме высказались за восстановление Крымской автономии, что определило статус Крыма в составе Украины. В начале 2014 года Россия цинично оккупировала и аннексировала полуостров, борьба за возвращение продолжается, ведь мы помним, что Крым — это Украина.

Кто празднует День ангела 20 января

Согласно новому церковному календарю, сегодня отмечают именины обладатели таких мужских имен, как Ефим, Захар, Лаврентий, Лев и Павел. Если в этот день в вашей семье появится на свет девочка, ее будет уместно назвать Инна или Римма. Поэтому, если вы еще не определились с именем, подумайте над этими вариантами.

Что нельзя делать 20 января 2024 года

Откажитесь от употребления алкоголя, чтобы не остаться без денег, как предупреждает народное верование. Также в этот день нельзя употреблять бранные слова и ссориться с родственниками.

Асторологи определяют этот день как в целом неблагоприятный и тяжелый. Не планируйте на эту дату не только свадьбу, но и помолвку. Не занимайтесь духовными практиками и бизнесом, не стригитесь и воздержитесь от интимной близости.

Что можно делать сегодня

Единственное, чему способствует этот день — это спорт, поэтому физические нагрузки приветствуются. Также можно заняться домашними делами и решением бытовых вопросов — пойдите на продуктовые закупки, сделайте мелкий ремонт в доме.

Народные приметы на 20 января 2024