14 мая украинцы будут вспоминать умерших на Радоницу.

Какие праздники отмечают 14 мая 2024 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день ‒ читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня праздник – 14 мая 2024 года

И хотя Радоница не является праздником в прямом смысле, церковная дата имеет свои традиции. В этот период принято вспоминать усопших, приходить к ним на могилы и вспоминать о былых временах.

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Что нельзя делать 14 мая 2024 года

На Радоницу запрещено грустить и перебарщивать алкоголем на кладбище. Нельзя ругаться, ссориться с близкими и желать плохого другим людям.

Что можно делать сегодня

Перед Радоницей принято прибираться на могилах близких. Во многих областях Украины можно на праздник ходить в церковь и на кладбище, и оставлять конфеты и разные вкусности на могилах.

Народные приметы на 14 мая 2024 года