В среду, 11 октября, отмечают Международный день девочек, День вечеринки, а также День медсестры скорой медицинской помощи.
Верующие чтят память апостола Филиппа и преподобного Феофана Постника.
Какие праздники отмечают 11 октября 2023 года в Украине, у кого именины, а также приметы и запреты дня — далее в материале.
Какой церковный праздник 11 октября 2023 года
В церковном календаре сегодня — день памяти святого Филиппа. Он был одним из апостолов Иисуса Христа, родом из Вифсаиды, города на берегу Галилейского моря.
После Вознесения Господа с земли на небо апостол Филипп проповедовал Евангелие в Галилее, Греции и других странах.
Прославился и тем, что имел дар исцелять больных. Умер апостол, как и большинство учеников Иисуса Христа, мученической смертью на кресте в городе Иераполь Фригийский.
Также 11 октября верующие чтят память преподобного Феофана Постника — одного из монахов Киево-Печерской лавры, который жил в XII веке.
Известно, что он жил в постоянном посте и молитве. Был положен в Ближние пещеры, где его мощи сохранились нетленными.
Кто празднует День ангела 11 октября 2023 года
Именины в этот день отмечают — Александр, Анатолий, Илларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей, Зинаида, Виктория.
Что нельзя делать 11 октября 2023 года
Существует примета, что в этот день нельзя играть с огнем, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья.
Также в день памяти апостола Филиппа не стоит ссориться, конфликтовать и обижаться. Молодым девушкам запрещалось ходить в лес, это может быть смертельно опасно.
Что можно делать сегодня
11 октября стоит уделить время домашним делам, можно даже сделать генеральную уборку.
Народные приметы на 11 октября 2023 года
- Утром выпал снег — зима будет суровой.
- Ветер подул с севера — к наступлению холодов.
- Ложится туман — ждите потепления.
- Ночью небо ясное — скоро будет мороз.
- Вокруг луны легкая дымка — в ближайшие дни будет непогода.
- На деревьях шелестят высохшие листья — ждите снегопада.