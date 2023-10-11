В среду, 11 октября, отмечают Международный день девочек, День вечеринки, а также День медсестры скорой медицинской помощи.

Верующие чтят память апостола Филиппа и преподобного Феофана Постника.

Какие праздники отмечают 11 октября 2023 года в Украине, у кого именины, а также приметы и запреты дня — далее в материале.

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Какой церковный праздник 11 октября 2023 года

В церковном календаре сегодня — день памяти святого Филиппа. Он был одним из апостолов Иисуса Христа, родом из Вифсаиды, города на берегу Галилейского моря.

После Вознесения Господа с земли на небо апостол Филипп проповедовал Евангелие в Галилее, Греции и других странах.

Прославился и тем, что имел дар исцелять больных. Умер апостол, как и большинство учеников Иисуса Христа, мученической смертью на кресте в городе Иераполь Фригийский.

Также 11 октября верующие чтят память преподобного Феофана Постника — одного из монахов Киево-Печерской лавры, который жил в XII веке.

Известно, что он жил в постоянном посте и молитве. Был положен в Ближние пещеры, где его мощи сохранились нетленными.

Кто празднует День ангела 11 октября 2023 года

Именины в этот день отмечают — Александр, Анатолий, Илларион, Иосиф, Лев, Макар, Моисей, Зинаида, Виктория.

Что нельзя делать 11 октября 2023 года

Существует примета, что в этот день нельзя играть с огнем, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья.

Также в день памяти апостола Филиппа не стоит ссориться, конфликтовать и обижаться. Молодым девушкам запрещалось ходить в лес, это может быть смертельно опасно.

Что можно делать сегодня

11 октября стоит уделить время домашним делам, можно даже сделать генеральную уборку.

Народные приметы на 11 октября 2023 года