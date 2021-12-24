Следующий 2022 год пройдет под знаком голубого водяного тигра. Поэтому чтобы ублажить символ года, желательно, чтобы его милая фигурка украшала и елку. Мы расскажем как сделать тигра из бумаги своими руками.

Для аппликации вам понадобится:

Цветная бумага (желтая, розовая, белая и голубая)

Шаблон частей тигра

Клей-карандаш

Черный маркер

Ножницы

Белая ручка (лучше гелевая)

Процесс изготовления тигра из бумаги:

1. Распечатайте шаблоны или перенесите их сразу на бумагу.

2. Затем вырежьте необходимые части.

3. После этого раскрасьте полоски на части головы тигренка.

4. К голове приклейте глазки в порядке: белая часть, голубая часть, черные части (зрачки) и белые части.

5. Приклеиваем части с пастью и носом.

6. После того, как у вас получилась морда, приступаем к сборке ушек. На желтые части приклеиваем сверху розовые и немного свернув, клеем к мордочке.

7. Собираем ножки, на желтые части ножек клеим белые лапки и прорисовываем линии.

8. На желтую часть хвостика приклеиваем белый кончик и также прорисовываем черные линии.

9. На желтую часть туловища по середине клеем белую грудку и к низу приклеиваем задние лапы (на желтые части также необходимо приклеить розовые части).

10. К туловищу крепим на клей передние лапы тигра, голову и хвост.

Тигр из бумаги своими руками готов. Его можно подарить как открытку знакомым или друзьям или в качестве украшения повесить на елку.