Следующий 2022 год пройдет под знаком голубого водяного тигра. Поэтому чтобы ублажить символ года, желательно, чтобы его милая фигурка украшала и елку. Мы расскажем как сделать тигра из бумаги своими руками.
Для аппликации вам понадобится:
- Цветная бумага (желтая, розовая, белая и голубая)
- Шаблон частей тигра
- Клей-карандаш
- Черный маркер
- Ножницы
- Белая ручка (лучше гелевая)
Процесс изготовления тигра из бумаги:
1. Распечатайте шаблоны или перенесите их сразу на бумагу.
2. Затем вырежьте необходимые части.
3. После этого раскрасьте полоски на части головы тигренка.
4. К голове приклейте глазки в порядке: белая часть, голубая часть, черные части (зрачки) и белые части.
5. Приклеиваем части с пастью и носом.
6. После того, как у вас получилась морда, приступаем к сборке ушек. На желтые части приклеиваем сверху розовые и немного свернув, клеем к мордочке.
7. Собираем ножки, на желтые части ножек клеим белые лапки и прорисовываем линии.
8. На желтую часть хвостика приклеиваем белый кончик и также прорисовываем черные линии.
9. На желтую часть туловища по середине клеем белую грудку и к низу приклеиваем задние лапы (на желтые части также необходимо приклеить розовые части).
10. К туловищу крепим на клей передние лапы тигра, голову и хвост.
Тигр из бумаги своими руками готов. Его можно подарить как открытку знакомым или друзьям или в качестве украшения повесить на елку.