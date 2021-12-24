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Как сделать тигра для елки из бумаги своими руками

24 декабря 2021, 20:15
Олена Конюшок SEO оптимізація
Как сделать тигра для елки из бумаги своими руками

Следующий 2022 год пройдет под знаком голубого водяного тигра. Поэтому чтобы ублажить символ года, желательно, чтобы его милая фигурка украшала и елку. Мы расскажем как сделать тигра из бумаги своими руками.

Для аппликации вам понадобится:

  • Цветная бумага (желтая, розовая, белая и голубая)
  • Шаблон частей тигра
  • Клей-карандаш
  • Черный маркер
  • Ножницы
  • Белая ручка (лучше гелевая)

Процесс изготовления тигра из бумаги:

1. Распечатайте шаблоны или перенесите их сразу на бумагу.

схема тигра

2. Затем вырежьте необходимые части.
3. После этого раскрасьте полоски на части головы тигренка.
4. К голове приклейте глазки в порядке: белая часть, голубая часть, черные части (зрачки) и белые части.
5. Приклеиваем части с пастью и носом.
6. После того, как у вас получилась морда, приступаем к сборке ушек. На желтые части приклеиваем сверху розовые и немного свернув, клеем к мордочке.
7. Собираем ножки, на желтые части ножек клеим белые лапки и прорисовываем линии.
8. На желтую часть хвостика приклеиваем белый кончик и также прорисовываем черные линии.
9. На желтую часть туловища по середине клеем белую грудку и к низу приклеиваем задние лапы (на желтые части также необходимо приклеить розовые части).
10. К туловищу крепим на клей передние лапы тигра, голову и хвост.

Тигр из бумаги своими руками готов. Его можно подарить как открытку знакомым или друзьям или в качестве украшения повесить на елку.

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