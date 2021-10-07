Как сделать красивый макияж на Хэллоуин 2021

Все хотят выделиться своим образом на Хэллоуин 2021. Однако одного костюма бывает мало. Завершить вашу ужасно прекрасную задумку может макияж.
Факты ICTV покажут, как накраситься на Хэллоуин и поразить всех на тематической вечеринке.
Мертвец
- Сначала закрашиваем белым все лицо.
- Рисуем черным карандашом ноздри на носу и черные круги вокруг глаз.
- Проводим линии от губ и перпендикулярные им, чтобы было похоже на зубы.
Женщина-кошка
- Наносим базу под макияж и тональный крем.
- Скрываем проблемные зоны консилером и делаем контуринг.
- Красим брови и веки светлыми тенями.
- Далее тенями и черным карандашом нужно прорисовать стрелки и линии на веках, чтобы был эффект кошачьего глаза.
- Красим ресницы.
- В конце рисуем носик и усики, как у кота. Также обрисовываем черным верхнюю губу и соединяем ее линией с носом.
Ведьма
- Наносим на лицо базу под макияж и максимально светлый тональный крем.
- Берем коричневые тени для век и карандаш для глаз того же цвета. Ими рисуем морщины. Не забудьте растушевать карандаш.
- Накрасьте брови шире их контура и можем сделать их длиннее и острее.
- Также наносим яркие тени для век и рисуем стрелки.
- Далее следует закрасить губы помадой темно-бордового оттенка.
- Завершит ваш образ большая родинка.
Санта Муэрте — дух смерти в Мексике
- Сначала наносим базу под макияж и тени для век.
- Нарисуем черным карандашом вокруг глаз круги и лепестки, чтобы было похоже на цветок.
- Красим другую часть лица белым гримом (можете использовать детскую присыпку, но смешайте ее с базой под макияж).
- Черным гримом или карандашом красим круги вокруг глаз.
- Лепестки можно зарисовать красным карандашом для губ.
- Также рисуем черные ноздри на носу.
- Красим красной помадой губы.
- Рисуем линии на щеках, которые являются продолжением линии между губами. Перпендикулярно им нужно провести короткие линии, чтобы была имитация зубов.
- Что-то похожее на цветы можно нарисовать на лбу.
- В общем макияж готов. При желании можете добавить блестки.
Разбитая кукла
- Сначала приклеиваем брови, чтобы они максимально прилегали к лицу.
- Далее на лицо наносим базу под макияж и тональный крем.
- Рисуем фальшивые брови.
- Закрашиваем яркими тенями веки.
- Далее следует нарисовать на одном глазу стрелку.
- Наносим яркие розовые румяна.
- На одной щеке, там, где глаз без стрелки, рисуем разломы.
- С помощью темных и светлых теней для век завершаем нашу “разбитую” щеку и делаем рисунок объемным.
- Дорисовываем стрелку на веке, там, где ее не было, но не затрагиваем наш рисунок.
- Приклеиваем большие искусственные ресницы.
- В конце красим губы розовой помадой.
Ну, вот макияж на Хэллоуин 2021 и готов. Остается надеть костюм и удивлять всех вашим невероятным образом на вечеринке.
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