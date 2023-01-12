14 января Украина будет отмечать Старый Новый год 2023. Этот день обладает сильной и положительной энергетикой, поэтому желание, загаданное 14 января 2023 года, обязательно сбудется.

Как загадать желание на Старый Новый год 2023, читайте в материале Фактов ICTV.

Как правильно загадывать желание на Старый Новый год 2023

Чтобы желание действительно осуществилось, необходимо загадывать что-то реалистичное и выполнимое. Например, покупка новой машины, телефона, или здоровье для всей семьи в новом году.

Сейчас смотрят

Также крайне важно конкретно формулировать свои запросы. Желание должно быть четким и понятным, без неточностей и абстрактных понятий. Ставьте четкие сроки для осуществления своих мечтаний и не используйте частицу “не”.

Также важно формулировать желания в настоящем времени, не используя слово “хочу”.

Неправильно: я хочу поехать на отдых в 2023 году.

Правильно: в июле 2023 года я поехал(а) на отдых в Одессу в пятизвездочный отель на берегу моря.

Вместо определенной суммы денег загадайте то, на что вы собираетесь потратить свой капитал (отдых, недвижимость, авто и др).

Не стоит забывать о законе бумеранга. На Старый Новый год не следует желать зла врагам или соперникам. Излучайте добро, и оно непременно вернется к вам в 2023 году!

Свое желание стоит написать на клочке бумаги. Его можно сохранить или сжечь — разницы нет, главное, чтобы вы поверили, что желание исполнится!

— Если вы хотите конкретную вещь, тогда стоит описать ее со всеми подробными характеристиками. Укажите цвет, размер, вес. Также можно описать свои чувства, когда эта вещь будет у вас!

Также можно найти подходящее изображение и положить его на видном месте. А ближе к полуночи заверните изображение в бумажку, на которой написано желание. Ровно в 00:00 мысленно сформулируйте его, запишите, а затем произнесите:

— Старый год все плохое забирает, проблемы позади оставляет, а все загаданное пусть исполнится.

После этого бумажку нужно спрятать, время от времени доставая в течение года. Это поможет сосредоточить мысли на желании.