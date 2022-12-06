День Вооруженных Сил Украины отмечают ежегодно 6 декабря. В 2022 году праздник приходится на вторник.
Самое время поздравить всех тех, кто решил взять в руки оружие и защищать Украину, рискуя собственной жизнью. ВСУ делают все, чтобы приблизить победу нашей страны над агрессором, и волонтеры должны помогать им.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления на День Вооруженных Сил Украины в коротких СМС, которые порадуют друзей и близких. Теплые слова поддержки дадут силы продолжать делать все для победы.
***
Сегодня праздник в Украине —
День Вооруженных сил.
Желаем мы: пусть не остынет
В сердцах их храбрость, жар и пыл!
Пусть им спокойнее живется,
Пускай в их жизни будет лад,
И на погоны пусть прольется
Звездочек целый звездопад!
***
Мужественные сильные мужчины,
Вы оплот защиты всей страны.
Не важны вам звездочки и чины,
Вам бы лишь не допустить войны.
Будьте вы всегда для нас здоровы,
Будьте крепки телом и душой,
И пусть в жизни лишь одной оковой
Будет свет в окне семьи большой.
Пусть гордится Украина своим войском,
Будем горды мы за всех своих орлов,
И пусть слава о казаке запорожском
Возродится доблестью страны сынов.
***
День вооруженных сил Украины
Отмечает каждый гражданин,
Потому что искренне мечтает,
Чтобы мир, конечно, победил!
***
Пусть не будет у солдат работы,
Отдыхайте с семьями, друзья!
Пусть удача светит год от года,
Ведь без этого прожить никак нельзя!
***
Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы — наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
***
Дкабрь идет полным ходом — совсем скоро наступит Новый год 2023, после которого украинцев встретит январь. Средина зимы подготовила для нас огромное количество праздников — как церковных, так и национальных и международных. Ознакомиться с полным календарем праздников января 2023 можно на Фактах ICTV.