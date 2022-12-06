День Вооруженных Сил Украины отмечают ежегодно 6 декабря. В 2022 году праздник приходится на вторник.

Самое время поздравить всех тех, кто решил взять в руки оружие и защищать Украину, рискуя собственной жизнью. ВСУ делают все, чтобы приблизить победу нашей страны над агрессором, и волонтеры должны помогать им.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления на День Вооруженных Сил Украины в коротких СМС, которые порадуют друзей и близких. Теплые слова поддержки дадут силы продолжать делать все для победы.

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Сегодня праздник в Украине —

День Вооруженных сил.

Желаем мы: пусть не остынет

В сердцах их храбрость, жар и пыл!

Пусть им спокойнее живется,

Пускай в их жизни будет лад,

И на погоны пусть прольется

Звездочек целый звездопад!

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Мужественные сильные мужчины,

Вы оплот защиты всей страны.

Не важны вам звездочки и чины,

Вам бы лишь не допустить войны.

Будьте вы всегда для нас здоровы,

Будьте крепки телом и душой,

И пусть в жизни лишь одной оковой

Будет свет в окне семьи большой.

Пусть гордится Украина своим войском,

Будем горды мы за всех своих орлов,

И пусть слава о казаке запорожском

Возродится доблестью страны сынов.

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День вооруженных сил Украины

Отмечает каждый гражданин,

Потому что искренне мечтает,

Чтобы мир, конечно, победил!

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Пусть не будет у солдат работы,

Отдыхайте с семьями, друзья!

Пусть удача светит год от года,

Ведь без этого прожить никак нельзя!

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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы — наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

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Дкабрь идет полным ходом — совсем скоро наступит Новый год 2023, после которого украинцев встретит январь. Средина зимы подготовила для нас огромное количество праздников — как церковных, так и национальных и международных. Ознакомиться с полным календарем праздников января 2023 можно на Фактах ICTV.