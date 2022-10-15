Ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин. Наибольшую популярность праздник имеет за рубежом. Его ярко и весьма пышно празднуют в Великобритании, США, Канаде, Ирландии.

История возникновения праздника и главные традиции Хэллоуина — смотрите в материале Фактов ICTV.

Хэллоуин 2022: история праздника

Первые упоминания о Хэллоуине приходятся еще на XVI век. Тогда его прообразом был языческий праздник Савин, который ассоциировался со смертью, потусторонним и сверхъестественным.

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Савин отмечали еще кельты, населявшие территории Центральной и Западной Европы. Гуляния Савина продолжались семь дней. Древние кельты верили, что в это время мертвые могут находиться среди живых, и даже общаться с ними.

Завершение сбора урожая и приближение зимы сильно ассоциировалось с идеей смерти, именно поэтому кельты наряжались в костюмы демонов и духов природы, чтобы потусторонняя нечисть принимала их за своих и не наносила вреда.

С тех пор также пошла традиция приносить в жертву сладости. Таким образом, кельты хотели задобрить духов и призраков.

Со временем начало распространяться христианство, которое позаимствовало некоторые языческие обычаи. Тогда пастве разрешалось ходить по домам и выпрашивать еду в обмен на молитвы за умерших. Кроме того, христианство объявило 1 ноября Днем всех святых.

Именно поэтому Хэллоуин празднуют в ночь на 1 ноября. Кстати, после провозглашения Дня всех святых название праздника начало видоизменяться.

Вечер перед Днем всех святых (англ. — All Hallows’ Eve) сократили и начали называть Halloween.

Традиционные черты Хэллоуин начал приобретать в XVI веке. В то время бедняки Великобритании ходили по домам в масках и костюмах, выпрашивая вкусности.

К началу ХХ века карнавальные костюмы, маски и тыквы стали традиционными для вечера перед Днем всех святых.

Когда ирландцы и шотландцы начали массово эмигрировать в Америку, Хэллоуин вышел за пределы Западной Европы и стал традиционным праздником и в США.

В дальнейшем Хэллоуин нашел сторонников по всему миру. Например, в Украине праздник начал набирать популярность после падения Железного занавеса.

В современном мире Хэллоуин масштабно празднуют в США, Великобритании, Японии, Китае, Мексике, Испании, Канаде, Ирландии и других странах.

Традиции и символы Хэллоуина

Наверное, самым популярным символом праздника является тыква с вырезанными глазами и улыбкой. Когда наступает ночь, нужно зажечь свечу и поставить ее в пустую тыкву.

На Западе такие тыквы называют “фонарем Джека”. По легенде, Джек — юноша, которого не пустили ни в ад, ни в рай, но дали огонек, чтобы он не замерз в своих бесконечных скитаниях.

Чтобы огонек не погас, Джек поместил его в тыкву и сделал из него фонарик.

За границей люди любят украшать фонариками Джека свои дома, дворы, улицы и интерьеры. Тыква со свечой стала настоящим символом Хеллоуина, а по традиции, каждый должен иметь в доме хотя бы один фонарик Джека.

Еще одна популярная традиция — собирание сладостей и переодевание. В Украине такая традиция совсем не распространена, а вот за рубежом дети считают это лучшим вечером в году.

Дети и взрослые в этот вечер надевают жуткие костюмы, выдавая себя за самую разнообразную нечисть. Интересно, что во время зарождения праздника костюмы были простые — обычно, люди просто надевали свою одежду наизнанку. В ХХ веке люди наряжались разнообразными призраками, вампирами, демонами, ведьмами и зомби.

В современном мире более популярны переодевания в известных людей, персонажей из любимых книг, игр или фильмов.

В англоязычных странах дети в костюмах традиционно выпрашивают сладости у соседей. Эта игра называется сладости или пакость (trick-or-treating). Если хозяин отказывается угостить чем-то, гости могут сделать ему какую-нибудь мелкую пакость.