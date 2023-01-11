Гадать можно в течение всех святок, то есть от Рождества до Крещения (19 января), как одному, так и в компании друзей. Лучшее время — после полуночи.

Перед этим важно сосредоточиться, распустить волосы, развязать все узлы на одежде, снять украшения и четко сформулировать вопрос-желание. А еще нельзя сомневаться в правдивости гадания, только тогда все непременно сбудется.

Мы собрали семь гаданий на Старый Новый год, которые помогут не только заглянуть в будущее, но и развлечься. Здесь и проверенные временем способы, и новые современные гадания.

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Гадания в Старый Новый год на суженого

К этому гаданию придется подготовиться заранее — купить чулки или носки.

Ложась спать, на одну ногу надо одеть новый чулок. При этом девушка должна приговаривать: Суженый, ряженый, приди меня разувать. Мужчина, который во сне снимет чулок, станет суженым.

Гадания на Старый Новый год на картах

Перед сном положите под подушку игральные карты с изображением четырех королей. Утром достаньте одну из них.

Если это будет король пик — муж будет старым и ревнивым, король треф — вдовцом, червовый — молодым и богатым, бубновый — желанным.

Современные гадания на Старый Новый год

Простой и действенный способ. Для этого гадания нужен только телефон и заветное желание, конечно.

Надо мысленно сосредоточиться на нем и, глядя на телефон, вслух загадать его.

Если первый звонок будет от мужчины — сбудется, от женщины — к сожалению, нет.

Гадания на Старый Новый год на любовь

Надо нарезать бумагу на клочки, на одном из них написать имя любимого мужчины, за которого хотите выйти замуж.

Свернуть все бумажки и перемешать в емкости с крупой. Закрыв глаза, взять горсть зерна. Если бумажку с именем вытащите с первого раза — скоро получите предложение, со второй попытки — трудности на пути к цели, с третьей — вас обманывают.

Если все три попытки оказались неудачными — этот человек вас не любит.

Гадания на Старый Новый год перед сном

Перед сном, расчесывая волосы, девушка должна приговаривать: Суженый-ряженый, приди и расчеши мне волосы. Этот гребень нужно положить под подушку.

Мужчина, который приснится, и станет суженым.

Гадания на Старый Новый год на воске

Для гадания понадобятся две восковые свечи. Одну из них зажечь, а кусочки другой положить в ложку. Нагревая ее над горящей свечой, растопить воск.

После этого расплавленный воск быстро вылить в стакан с холодной водой.

По фигурками, которые образовали, при свете свечи можно трактовать свое будущее.

Гадание на Старый Новый год записки под подушку

В ночь на 14 января девушки должны взять 13 бумажек, на каждой написать мужские имена, свернуть и положить под подушку.

Утром нужно, не глядя, достать одну из бумажек. Так можно узнать им будущего мужа.

Со Старым Новым годом также связано немало примет, которые помогут в 2023 году найти свою судьбу, стать счастливыми и богатымм.