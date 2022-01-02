Рождество в Украине отмечают 7 января, потому что у нас, как и во многих странах, где главенствует православная церковь, используется старый юлианский календарь.

Самое время узнать, как празднуют Рождество в Украине.

Традиции празднования Рождества в Украине

Главную рождественскую трапезу под названием Святая Вечеря едят в Сочельник (6 января). Этот день можно начать, выпив немного святой воды, которую освятили в церкви.

Вы не можете начать есть, пока на небе не появится первая звезда. Поэтому люди выходят на улицу, как только начинает темнеть, чтобы увидеть первую звезду. Звезда олицетворяет путешествие мудрецов к Иисусу, а также то, что Иисус родился!

Рождественский стол обычно состоит из 12 блюд, представляющих 12 апостолов Христа. Традиционно в блюдах нет мяса, яиц и молока. Главным блюдом чаще всего является “кутья” — разновидность сладкой пшеничной каши. Другие блюда — это грибы, квашеная капуста, красный борщ, вареники, голубцы (на Рождество без мяса) пирожки, сиг и рождественский хлеб.

В комнате, где едят в Сочельник, обычно размещается украшение Дидух. Дидух – это сноп пшеницы, символизирующий большие пшеничные поля в Украине. Буквально это слово означает “дух деда” и может представлять предков людей, бывших с ними в их воспоминаниях. Иногда люди используют несколько головок пшеницы в вазе вместо целого снопа.

После трапезы любят колядовать. Колядки можно петь за столом или выйти колядовать на улицы.

Популярным украшением является изготовление бумажных снежинок на елку или окна. В некоторых частях Западной Украины рождественские елки часто украшают искусственной паутиной из-за истории Рождественского паука. Их делают из бумаги и серебряной проволоки и называют паучками.