21 ноября отмечается католический памятный день — Введение во Храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в память Девы Марии, которую в этот день ввели в храм Иерусалима и посвятили Богу.

Православные отмечают Введение во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, католики — 21 ноября. Он считается двунадесятым.

История празднования Введения во Храм Пресвятой Богородицы

Анна и Иоаким долго просили Бога в молитвах, чтобы он дал им дитя. Они дали обет, что если ребенок родится, то отдадут его на служение Господу.

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Спустя время у них родилась девочка — Мария. В трехлетнем возрасте ее отвели в Иерусалимский храм, где она пребывала до 14 лет.

Мария там молилась, учила Священное писание и рукодельничала. В 14-й день рождения она должна была уйти и обручиться, однако наотрез отказалась это делать.

Священники храма обратились к высшим силам, чтобы узнать, как быть дальше. Ангел сказал им, что необходимо собрать холостых мужчин, а Господь укажет, кто станет мужем Марии. В итоге расцвел посох Иосифа в знак его избрания для обручения. Впоследствии супруги уехали в Назарет.

Традиции празднования Введения во Храм Пресвятой Богородицы

В этот день верующие посещают утреннюю литургию. Также считается, что с этого периода церкви начинают подготовку к Рождеству.

Считается что в канун праздника девушка может просить Деву Марию показать во сне ее будущий очаг.

Кроме того, существует поверье, что в этот период на землю могут спуститься умершие и побыть среди живых.

Запреты на праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы