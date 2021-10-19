Уже 31 ноября в мире будут отмечать мистический праздник — Хэллоуин. Главным символом этого дня является тыква.

Обычно, из нее вырезают жуткую гримасу, которая создает особую атмосферу праздника. А внутрь композиции вставляют фонарик или свечу, поскольку они отпугивают злых духов.

Но если вам не хочется возиться с ножом, главный символ Хэллоуина можно разрисовать. Для этого вам понадобится тыква, краски, кисти, маркер и полет фантазии.