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Как разрисовать тыкву на Хэллоуин: интересные идеи и советы

19 октября 2021, 14:01 Валентина Чорна
Хеловін, гарбуз
Источник: Depositphotos

Уже 31 ноября в мире будут отмечать мистический праздник — Хэллоуин. Главным символом этого дня является тыква.

Обычно, из нее вырезают жуткую гримасу, которая создает особую атмосферу праздника. А внутрь композиции вставляют фонарик или свечу, поскольку они отпугивают злых духов.

Но если вам не хочется возиться с ножом, главный символ Хэллоуина можно разрисовать. Для этого вам понадобится тыква, краски, кисти, маркер и полет фантазии.

  1. Сначала выберите тыкву с гладкой поверхностью без пятен и внешних повреждений. Не используйте плоды с признаками гниения (следы гнили, мягкие участки поверхности). Промойте овощ и высушите его.
  2. Если вам не нравится естественный оттенок плода, вы можете покрасить его в любой цвет, а затем выполнить раскраску основного изображения. Используйте для рисования акриловые краски.
  3. Выберите рисунок, который вы хотели бы нанести на тыкву. Не увлекайтесь сложными изображениями, если вы не профессиональный художник.
  4. Сделайте набросок маркером.
  5. Раскрашивайте тыкву так, чтобы каждый слой краски успевал просохнуть до нанесения следующего.
  6. Если хотите облегчить задачу, то используйте трафарет. Для этого нанесите картинку на бумагу и аккуратно сделайте прорези изображения канцелярским ножом.
  7. Украсьте раскрашенную тыкву декоративными элементами. С помощью клей-пистолета можно прикрепить стразы, бусы и другие элементы декора.
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