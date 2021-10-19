Уже 31 ноября в мире будут отмечать мистический праздник — Хэллоуин. Главным символом этого дня является тыква.
Обычно, из нее вырезают жуткую гримасу, которая создает особую атмосферу праздника. А внутрь композиции вставляют фонарик или свечу, поскольку они отпугивают злых духов.
Но если вам не хочется возиться с ножом, главный символ Хэллоуина можно разрисовать. Для этого вам понадобится тыква, краски, кисти, маркер и полет фантазии.
- Сначала выберите тыкву с гладкой поверхностью без пятен и внешних повреждений. Не используйте плоды с признаками гниения (следы гнили, мягкие участки поверхности). Промойте овощ и высушите его.
- Если вам не нравится естественный оттенок плода, вы можете покрасить его в любой цвет, а затем выполнить раскраску основного изображения. Используйте для рисования акриловые краски.
- Выберите рисунок, который вы хотели бы нанести на тыкву. Не увлекайтесь сложными изображениями, если вы не профессиональный художник.
- Сделайте набросок маркером.
- Раскрашивайте тыкву так, чтобы каждый слой краски успевал просохнуть до нанесения следующего.
- Если хотите облегчить задачу, то используйте трафарет. Для этого нанесите картинку на бумагу и аккуратно сделайте прорези изображения канцелярским ножом.
- Украсьте раскрашенную тыкву декоративными элементами. С помощью клей-пистолета можно прикрепить стразы, бусы и другие элементы декора.
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