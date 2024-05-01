Совсем скоро православные христиане будут отмечать один из самых важных и светлых церковных праздников — Пасху. Как правило, к нему готовятся заранее. И один из вопросов, который ставят перед собой хозяйки — как украсить паску. В этот день хочется, чтобы все было красиво, а потому мы часто изобретаем новые интересные способы украсить главный символ праздника.

Как украсить паску на Пасху: способы

Один из простых способов, как украсить паску, сделать это с помощью белой глазури из смеси яичных белков и сахара. Сверху вы можете посыпать на нее кружочки, звездочки, орешки, шоколад, ягоды, цукаты и многое другое.

Второй способ украсить паску также простой — с помощью фруктовой глазурью. Делается она из сладких соков, а потому придаст куличу не только вкус, но и яркий цвет.

Для этого необходимо хорошо сбить белок, добавить в него столовую ложку измельченной сахарной пудры и три ложки любого сладкого сока. После того как польете ею паску, добавьте праздничных украшений из мастики — кролики, крашанки, цветочки и другое.

Еще один простой способ, как украсить паску на Пасху, — глазурь из шоколада. Чтобы ее сделать, вам понадобится вкусный шоколад и сливочное масло (как альтернатива — сливки).

Растопите шоколад на водяной бане и влейте в него масло или сливки — в пропорции по одной столовой ложке на каждые 50 граммов сладости. Помешивайте массу до получения однородной текстуры, а после — приступайте к украшению паски. Сверху также можно добавить любой декор на ваше усмотрение.

Как видите, все три способа, как украсить паску — довольно легкие, но стильные. Также праздничного вида придаст тематическая упаковка, форма или пергамент, которым можно обмотать паску, закрепив с помощью ленточки.

Главное при этом включить фантазию и помнить, что пасочка, приготовленная вами самостоятельно — эксклюзивная, от чего еще приятнее.