Накануне Рождества традиционно готовят немецкое блюдо штоллен. Его выпекают за 3-4 недели до праздника.

Штоллен — традиционная немецкая выпечка, которая своей формой и белым цветом должна была «напоминать» завернутого в пеленки Христа-младенца.

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Впервые штоллен письменно упоминался в 1329 году в Наумбурге на Заале как рождественское подношения местному епископу. Тогда штоллен употреблялись в пищу в рождественский пост, поэтому дрожжевое тесто готовилось на воде с добавлением рапсового масла.

Составляющие к рождественскому кексу штоллен

200 мл молока

50 г свежих прессованных дрожжей

75 г сахара

250 г сливочного масла (+ 50 г для смазывания готового кекса)

700 г муки

250 г жареного миндаля

0,5 ч. Ложки соли

50 г лимонных цукатов

50 г апельсиновых цукатов

350 г изюма

50 г темного рома

сок и цедра 1 лимона

ванильный сахар, корица молотая по вкусу

сахарная пудра

сливочное масло для смазывания

Как приготовить немецкий штолен

Изюм промыть, обсушить и замочить на ночь в роме. Муку просеять. Для опары молоко подогреть, развести в нем дрожжи, добавить 1 ст. ложку сахара и 1/4 часть просеянной муки. Оставить на 30 минут в теплом месте. Когда на опаре появятся пузырьки — опара готова, можно замешивать тесто. Всыпать в опару остальные просеянной муки, добавить растопленное и охлажденное сливочное масло, соль, сахар и замесить тесто. Сформировать из теста колобок, накрыть его полотенцем и дать подойти в теплом месте. Между тем порубить миндаль, порезать цукаты. Тонким слоем снять цедру и выжать сок из лимона. Тесто обмять, добавить орехи, цукаты, изюм (можно добавить 1-2 ложки рома, в котором они замачивались), сок и цедру лимона, молотую корицу и ванильный сахар. Тесто получается довольно густое и плотное, месить его тяжеловато. Оставить тесто подходить на 2-3 часа, за это время следует обмять его 2 раза. Разделить тесто на две равные части. Каждую несильно распластать, скалкой сделать продольные желобки по центру и составить вдвое. Широкое противень застелить пергаментом для выпечки, выложить на него оба штоллен на расстоянии друг от друга не менее 5 см. Поставить в теплое место (на плиту над включенной духовкой) на 30-40 мин., Чтобы тесто еще раз подошло. Духовку разогреть до 200 градусов. Выпекать штоллен 15 мин в горячей духовке, затем температуру уменьшить до 170 градусов и печь еще 45 минут. Готовый штоллен достать из духовки. Еще теплыми щедро смазать растопленным сливочным маслом и густо посыпать сахарной пудрой. Полностью охлажденные рождественские кексы завернуть в пергамент и положить в сухое холодное место на 3-4 недели. В праздник Рождества размотать штоллен, порезать на ломтики и подать вместе с другими праздничными вкусностями.

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