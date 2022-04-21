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Как приготовить глазурь из маршмэллоу для пасхи — рецепт

21 апреля 2022, 11:15
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Как приготовить глазурь из маршмэллоу для пасхи — рецепт
Источник: Depositphotos

Глазурь из маршмэллоу идеально подходит для украшения пасхи. Такая глазурь не трескается и не осыпается, когда режешь пасху.

Кроме того, глазурь из маршмэллоу идеально скрывает недостатки или неровности на выпечке, а процесс приготовления не отнимает много времени.

Факты ICTV подготовили рецепт глазури из маршмэллоу для вашей идеальной пасхи.

Как приготовить глазурь из маршмэллоу на Пасху 2022

Что понадобится:

  • Зефир маршмэллоу — 200 грамм
  • Растительное масло — 2 столовые ложки
  • Лимонный сок — 2 столовые ложки
  • Сахарная пудра — 150 -200 грамм

Общее время приготовления глазури из маршмэллоу — 30-40 минут.

Глазурь из маршмэллоу для кулича — процесс приготовления

  1. Выкладываем 200 маршмэллоу, 2 столовые ложки растительного масла и 2 столовые ложки лимонного сока в посуду, которая не боится огня, и ставим на водяную баню. Огонь должен быть слабым, чтобы зефир не прилип к посуде.
  2. После того как зефир растает, добавляем 150 грамм сахарной пудры и все хорошо перемешиваем.
  3. Если масса будет слишком густой, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока.
  4. Пока глазурь из маршмэллоу еще горячая, наносим ее на куличи и посыпаем украшениями.
  5. Для цвета в глазурь можно добавить пищевой краситель.

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Теги
Пасха, Кулінарні рецепти, Пасха
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