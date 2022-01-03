7 января наступит главный православный праздник года – Рождество Христово. В канун этого великого дня в славянской традиции принято колядовать. Этот обычай существует много веков и передается из поколения в поколение.

Как нужно колядовать на Рождество и откуда появилась эта прекрасная традиция – в материале Фактов ICTV.

Традиция колядовать на Рождество

Издавна считалось, что в канун Рождества нечистая сила гуляет по земле и пугает всех, кто встретится ей на пути. Традиция колядовать появилась много веков назад, поскольку считалось, что так ряженые могут защитить себя и свои семьи от нечисти.

Колядники непременно наряжались в смешные устрашающие костюмы, одевали бороды, рога, и так защищались от нечистой силы. Считалось, что колядование способствует хорошему урожаю, приплоду скота и общему благополучию в доме. В каждой колядке непременно поется о достатке и благосостоянии. Этот обряд также защищает от бед, болезней, невзгод и горестей.

Как проходит колядование?

В основном колядуют молодые люди – парни и девушки. Они собираются группами по 5–10 и даже больше человек, наряжаются и идут колядовать, то есть петь праздничные колядки. Начинали колядовать всегда на западе села, постепенно перемещаясь на восток. Миновали только дома, где недавно кто-то умер, в знак уважения к памяти усопшего.

Колядники непременно должны зайти в каждый дом на селе и спеть колядки, благословляя тем самым хозяев на счастливую жизнь. В благодарность хозяева одаривают колядников деньгами и вкусными угощениями. То, что не удалось скушать сразу, нужно отправить в специальный мешок.

Считается, у кого под конец рождественской ночи будет самый тяжелый мешок, того непременно ждет счастье, богатство, любовь, удача и благополучие в следующем году.

Лучшие колядки на Рождество

***

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

***

Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко,

Пирожочка на дорожку,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всем вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, всем вам благ!

***

Колядую, колядую

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку:

Сладостей давай-ка.

И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,

И халву, и шоколад,

Пастилу и мармелад,

Вкусное мороженое,

Сладкое пирожное.

Мы и сами будем есть,

И друг друга угощать,

А хозяйку, ах хозяйку

Добрым словом вспоминать!

***

Мы сегодня в доме вашем

В вашу честь споем и спляшем!

Всех зовем на наши святки!

Ждут вас игры и загадки.

Ждут гаданья, пляски, смех!

Шуток хватит здесь на всех!

***

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай,

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

***

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд!