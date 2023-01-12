Посевание — давний обряд, который стал главной традицией Старого Нового года. Традиционно, украинцы отмечают этот праздник в ночь с 13 на 14 января.

Как правильно и чем посевать на Старый Новый год — читайте в материале Фактов ICTV.

Как засевать на Старый Новый год 2023

Наши предки верили, что этот обряд поможет улучшить благосостояние и финансовое положение. Так, если посевальщики приходили в дом к хозяину — он просто обязан пустить гостей.

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Посевание на Старый Новый год — это древний обряд, который проводили наши предки, чтобы увеличить урожай следующего года. Сейчас посевальщики преследуют более развлекательные цели, но традиции остаются традициями.

Существует много мнений, зачем посевать на Старый Новый год. Считается, что первые посевальщики за день дарят хозяевам счастье и удачу. Зерном обильно посыпают все комнаты — оно имеет позитивную энергетику, символизируя жизнь, достаток и процветание.

Придя посевать, необходимо сначала попросить хозяев впустить вас в дом. После этого принято осыпать зерном и петь посевалку, которая наполнена сильными пожеланиями. Традиционно, чтобы расщедрить богов, нужно отблагодарить гостей деньгами или угощениями. Если не пустить посевальщиков в дом — можно привлечь беды и разочарование.

Наши предки верили, что если хозяйки будут фартуками ловить зерно во время обряда, то куры будут нестись лучше. Многих гостей и вовсе заставляли разуваться и садиться на порог — куры будут нестись прямо в доме.

13 января также празднуется день Маланки – сестры Месяца, а 14 – Василия Великого. Поэтому неудивительно, что в посевалках можно услышать их имена. Как гласит история, когда Меланию украл змей, спас ее богатырь Василий.

Как правильно посевать на Старый Новый год:

Заранее позаботьтесь о том, чтобы было необходимое для посевания количество зерна. Для обряда отлично подойдет гречка, пшеница, ячмень и рожь.

Категорически запрещается посевать без теплых перчаток — голыми руками это делать нельзя.

У посевальщика должно быть два мешка: один для зерна, а второй — для угощения и денег.

Изначально, посевать было принято ради увеличения урожая — хозяину дома это только на руку. Засевали обычно пшеницей,но не редко использовали и другие крупы — ячмень, гречку или рис.

Посевальщик должен не только зайти в дом и засыпать зерном, но и с помощью посевалок пожелать хозяевам крепкого здоровья и плодородной земли.

Издавна считалось, что посевать на Старый Новый год должны только мужчины, парни и мальчики. Пускать девушку в дом на Старый Новый год — плохая примета.