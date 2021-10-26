До Хэллоуина — считанные дни! Итак, время традиционных изделий из тыквы. Они украсят дом, привнесут в него уют, а также станут интересным дополнением к декорациям.

Впрочем, чтобы сделать традиционную тыкву-фонарик нужно изрядно попотеть: вычистить овощ и осторожно повырезать детали острым ножом. Часто можно пораниться или не получить желаемого результата из-за сложности задумки. Альтернатива — оригинальный и в то же время самый простой способ — сделать рисунки на тыкве!

Что понадобится?

Тыква

Влажные салфетки, бумажные полотенца

Акриловые краски

Кисти для рисования, ватные палочки или другие предметы для нанесения краски

Карандаш

Клей, наклейки, ленты, блестки (по желанию)

Шаг 1

Сначала нужно выбрать тыкву. Это может быть декоративная, совсем маленькая тыква или большая овальная или продолговатая. Все зависит от замысла – на маленьких можно нанести простой рисунок, а на больших тыквах лучше прорисовать мелкие детали.

Лучшая тыква для окрашивания — гладкая, без трещин и царапин на кожуре, хотя все зависит от фантазии. Любые изъяны можно обыграть.

Перед тем как красить, помойте и оботрите салфетками вашу тыковку. Далее – нужно определиться с идеей. Это может быть черная кошка, летучая мышь, страшное лицо, геометрические фигуры – что угодно! Главное – не браться за чересчур сложный рисунок.

Шаг 2

Далее – следует определиться, каким будет цвет самой тыквы, на которую мы будем наносить наш рисунок.

Лучше всего — сначала закрасить всю тыкву белой краской, чтобы сверху уже нанести желтую, оранжевую, розовую илю любую другую. Так наша краска станет ярче и выразительнее, не будет просвечивать.

Рисовать сразу на кожуре тыквы тоже можно, однако так будет труднее перекрыть что-то в случае ошибки. Кроме того, тыква не будет выглядеть такой магической.

Раскрашиваем акриловыми красками. Кисточки не нужно смачивать водой, ведь акрил – водорастворимая краска. Впрочем, меняя цвет, обязательно промывайте кисточку в стакане воды. Кстати, красить можно не только кистью, но и отпечатками пальцев, спонжем, ватными палочками – все зависит от фантазии.

Покрывать тыкву краской следует аккуратно, не толстым слоем и ждать, пока высохнет, минут 5-10. Тогда можно перевернуть или покрутить овощ и покрасить другие стенки или же нанести еще один слой.

Шаг 3

Уже на окрашенной сухой тыкве можно карандашом наметить рисунок. Если не уверены – используйте трафарет. Не бойтесь ошибиться, ведь вы потом зарисуете все линии карандаша.

Шаг 4

Начинайте раскрашивать тыкву акриловыми красками. Держите рядом влажную салфетку, чтобы быстро стереть помарки. Если краска высохнет, исправить уже ничего не удастся.

Разукрашивайте постепенно, дайте высохнуть предыдущему слою перед тем, как наносить следующий. Ваш символ Хэллоуина готов!

Если этого мало – с помощью клея можно добавить ленты, блестки, наклейки, осенние листочки. Включайте фантазию!

P.S. Теперь можно украсить помещение своим творением. Если будете выставлять тыкву на улице – советуем убедиться, что на нее не будут падать прямые солнечные лучи, иначе она начнет гнить раньше времени.