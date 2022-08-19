Яблочный Спас в Украине ежегодно отмечается православными христианами 19 августа. В 2022 году праздник приходится на пятницу.

Самое время начинать прощаться с летом и готовиться к осени — запасаться всем необходимым, а также постепенно заканчивать работу на огороде. Последние дни лета стоит провести в компании близких или друзей, разделить радость праздников и честь традиции предков, освящая яблоки и готовя из них различные пироги и варенья.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Яблочным Спасом в СМС, которые порадуют близких и друзей. Теплые слова напомнят о важности праздника, а также о традициях, которые передаются из поколения в поколение.

Сейчас смотрят

***

На Яблочный Спас я желаю добра,

пусть полнится им твоя жизнь всегда,

а еще пусть прибудет с тобою терпенье,

от всех в жизни дел – наслажденье.

Светлый сей день принесет вам добро

и пусть всей семье будет всегда хорошо.

***

Яблочный Спас в гости стучится,

златой уют приносит в каждый дом!

В день этот чудо может случиться,

и полон он будет добром!

***

Светлый праздничек пришел

Спасом он Большим зовется,

Боженька пусть даст вам сил,

ведь вы из тех, кто не сдается.

***

Второй Спас яблочным зовется —

Дарами осени земля полна.

Преображением Христовым отзовется

Природа, небеса, душа.

Желаю всем любви и процветания,

Пусть яблоки и мед нам счастье принесут

Пусть осень исполняет добрые желанья

Приносит в дом достаток, лад, уют!

***

Освятим первые плоды, откроем души

Для просветления и добра, любви,

Спас Яблочный пришел — запрет разрушен

От райской яблони плодов вкуси!

Желаю христианам всем достатка,

Пусть осень даст богатые дары,

Желаю в доме и в делах порядка,

Пусть свет любви войдет во все дворы!

***

Август подходит к концу — совсем скоро наступит осень. Сентябрь порадует украинцев огромным количеством церковных праздников. К примеру, на конец месяца приходится Рождество Пресвятой Богородицы. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.