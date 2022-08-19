Яблочный Спас в Украине ежегодно отмечается православными христианами 19 августа. В 2022 году праздник приходится на пятницу.
Самое время начинать прощаться с летом и готовиться к осени — запасаться всем необходимым, а также постепенно заканчивать работу на огороде. Последние дни лета стоит провести в компании близких или друзей, разделить радость праздников и честь традиции предков, освящая яблоки и готовя из них различные пироги и варенья.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Яблочным Спасом в СМС, которые порадуют близких и друзей. Теплые слова напомнят о важности праздника, а также о традициях, которые передаются из поколения в поколение.
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На Яблочный Спас я желаю добра,
пусть полнится им твоя жизнь всегда,
а еще пусть прибудет с тобою терпенье,
от всех в жизни дел – наслажденье.
Светлый сей день принесет вам добро
и пусть всей семье будет всегда хорошо.
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Яблочный Спас в гости стучится,
златой уют приносит в каждый дом!
В день этот чудо может случиться,
и полон он будет добром!
***
Светлый праздничек пришел
Спасом он Большим зовется,
Боженька пусть даст вам сил,
ведь вы из тех, кто не сдается.
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Второй Спас яблочным зовется —
Дарами осени земля полна.
Преображением Христовым отзовется
Природа, небеса, душа.
Желаю всем любви и процветания,
Пусть яблоки и мед нам счастье принесут
Пусть осень исполняет добрые желанья
Приносит в дом достаток, лад, уют!
***
Освятим первые плоды, откроем души
Для просветления и добра, любви,
Спас Яблочный пришел — запрет разрушен
От райской яблони плодов вкуси!
Желаю христианам всем достатка,
Пусть осень даст богатые дары,
Желаю в доме и в делах порядка,
Пусть свет любви войдет во все дворы!
***
Август подходит к концу — совсем скоро наступит осень. Сентябрь порадует украинцев огромным количеством церковных праздников. К примеру, на конец месяца приходится Рождество Пресвятой Богородицы. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.