19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас. Этот праздник символизирует наступление осени — совсем скоро природа будет меняться с приближением холодов.

История праздника

В этот праздник принято чествовать Иисуса Христа — не зря Яблочный Спас также имеет и другие названия. Среди них — Спас на горе. 19 августа, за 40 дней до распятия Христа, Иисус вместе со своими тремя учениками отправился на гору Фавор, где заявил о своей добровольной мученической смерти с дальнейшим преображением. Они удостоверились что он действительно Бог, и это укрепило их веру. Петр настолько хорошо чувствовал себя в присутствии Иисуса, что захотел остаться на горе. После этого апостолам было велено собрать яблоки, чтобы освятить их в церкви.

Праздник напоминает каждому из нас о том, что каждый человек может пережить собственное преображение на пути к самосовершенствованию.

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Традиции праздника

Яблочный спас может похвастаться не только богатой историей, но и огромным количеством традиций, которых наши предки придерживались столетиями.

К примеру, употреблять до Спаса яблоки запрещено — в праздник это считается греховной пищей. Традиция берет свое начало с истории Адама и Евы, когда было съедено яблоко из Древа Познаний.

Но с 19 августа эти сочные плоды можно есть — их перед этим обязательно святят в церкви. Наши предки верили, что если загадать желание и съесть яблоко — оно непременно сбудется.

Спас также символизирует грядущую смену природы — самое время запасаться различными сладостями на зиму, чтобы чай пился приятнее. К примеру, можно сделать варенье, а если хочется насладиться яблоками прямо сейчас — компот.

Накрывать на праздничный стол можно только вечером — до этого не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, но исключение можно сделать для сбора яблочного урожая.

Многие наши предки молились Богу в этот вечер, прося о помощи в делах и о защите от нечистой силы. Поощряется также и помощь своим ближним — раздавать еду, милостыню, а также не отказывать в просьбе.