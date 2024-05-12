Июнь — первый месяц лета, самого жаркого сезона в году. Когда на улице тепло, хочется больше отдыхать, проводить время на природе и, несмотря на реалии, наслаждаться длинным световым днем. К сожалению, не у всех сейчас есть такая возможность, но все хотят и мечтают о выходных.

Сколько в июне 2024 будет выходных и рабочих дней у украинцев — читайте далее в материале.

Выходные в июне 2024

В июне 2024 есть праздники, на которые в мирное время предусмотрены дополнительные выходные дни. Например, Троица, которую по новоюлианскому календарю мы отметим 23 числа. К сожаления, из-за того, что в Украине действует военное положение, дополнительные уикенды отменяются.

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Получается, что в первый месяц лета выходные и рабочие дни у украинцев будут согласно календарю. Так, в июне 2024 будет 21 рабочий день и 10 выходных. Отдых лишь по субботам и воскресеньям:

1-2 июня

8-9 июня

15-16 июня

22-23 июня

29-30 июня

Несмотря на это, в июне не мало праздников. Уже 1 числа мы отметим День защиты детей, 6-го День журналиста, в ночь с 23 на 24 июня — Ивана Купала и другие.

Есть и важные церковные праздники в первый месяц лета. В любом случае, если у вас появляется возможность отдохнуть — делайте это. Сейчас нам всем необходимо беречь свое физическое и ментальное здоровье, а отдых — помогает в этом, потому используйте его по полной.