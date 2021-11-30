25 декабря Украина будет отмечать католическое Рождество, в связи с этим предусмотрен длительный уикенд.

Сколько выходных на католическое Рождество 2021 — далее в материале.

В 2021 году католическое Рождество приходится на выходной день — субботу. В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины, выходной по случаю праздника переносится на понедельник, 27 декабря. Получается, что украинцы будут отдыхать три дня подряд — 25, 26 и 27 числа.

При этом 24 декабря сокращенный рабочий день — на один час.

В Украине католическое Рождество на государственном уровне отмечается лишь четыре года — с 2017. Тогда Петр Порошенко подписал соответствующий указ и учредил выходной день.

Вскоре после католического Рождества во всем мире будут отмечать Новый год 2022, который пройдет под знаком черного (голубого) водяного Тигра.

Согласно восточному календарю, он вступит в силу 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023 года. А вот какой главный цвет 2022 года и какому наряду стоит отдать предпочтение, можно узнать в нашем материале.

Заранее подумать стоит и о подарках родным и близким, поскольку Тигр предпочитает, чтобы презенты были выбраны с душой. Ведь вдвойне приятнее, когда подарок нравится человеку, поэтому приобрести его нужно заранее. Идеи подарков на Новый год 2022 — читайте на Фактах ICTV.