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Вы — наша гордость! Трогательные открытки для защитников и защитниц Украины

1 октября 2023, 06:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День військової розвідки України 2023
Источник: Pexels

1 октября наша страна отмечает один из самых важных государственных праздников — День защитников и защитниц Украины. Это впервые, когда он будет праздноваться в эту дату, поскольку до 2023 года она приходилась на 14 октября.

Девятый год подряд наши военные дают достойный отпор российской агрессии. Они стоят на защите своей страны и не дают врагу воплотить свои планы в реальность. Они наша гордость! По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2023 в открытках.

День захисників і захисниць України 2023 - листівки

День защитников и защитниц Украины 2023 — открытки

День захисників і захисниць України 2023 - листівки

Картинки на День защитников и защитниц Украины 2023

День захисників і захисниць України 2023 - листівки

Поздравления на День защитников и защитниц Украины 2023

День захисників і захисниць України 2023 - листівки

Открытки на День защитников и защитниц Украины 2023

День захисників і захисниць України 2023 - листівки

Поздравления на День защитников и защитниц Украины 2023 в открытках

День захисників і захисниць України 2023 - листівки

Картинки на День защитников и защитниц Украины — поздравления

К слову, праздник был перенесен с 14 на 1 октября в связи с новым церковным календарем. Именно в первый день второго месяца осени теперь отмечается религиозный праздник Покров Пресвятой Богородицы, которая является защитницей украинских воинов.

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Кроме того, в мирное время на День защитников и защитниц Украины также дается дополнительный выходной день, но в связи с военным положением эта норма отменена.

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