29 июля отмечают День Сил специальных операций ВСУ. Службу в подразделениях ССО несут профессиональные и мотивированные военные, которые участвуют в боевых действиях.
Сегодня не стоит говорить о важности ССО в нашей стране — и так все понятно. У них множество функций и задач, например — получение разведывательной информации, поиск, эвакуация и доставка пленных, антитеррористические операции и многое другое.
Если у вас есть знакомые, которые относятся к этому роду войск, обязательно поздравьте их с профессиональным праздником. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ в СМС и открытках.
Поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ в СМС
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Этот праздник необычен
Для особенных мужчин
Защищать ведь нужно многих,
И по множеству причин
Это День подразделений
Сил специальных и крутых
И берут туда особых
Умных, стойких, молодых
И сегодня пожелаю
Я удачи лишь тебе
Чтоб она всегда хранила
Берегла тебя везде.
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Отважных, доблестных защитников страны,
Сегодня чествуем с радостью мы,
Желаем жизни долгой и удачи,
И везения простого в придачу.
Сегодня день ССО, поздравляем,
Карьерного роста вам искреннее желаем,
Всегда будьте в отличной форме,
Чтоб в семье всегда все было в норме.
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С Днем ССО поздравляем,
Восхищаясь вами вновь.
Ваша ловкость, ваша сила,
Лучше всех сказанных слов!
И в работе вы упорны,
И сноровкой хороши.
С вами будем спать спокойно,
Знать, что рядом ни души.
Вы с преступной группировкой,
Расправляетесь легко.
Зная технику приемов,
Не уроните лицо.
***
Силы специальной операции защищают нас от зла,
В праздник пожелать хотим вам радости, добра,
Счастья вам желаем, радости, удачи,
И всего отличного в придачу.
Пусть ваша жизнь течет, как полная река,
Чтоб жизнь всегда отменною была,
Здоровья крепкого желаем от души,
Чтоб сбывались все заветные мечты.
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Вы мужество, честь, отвага страны,
Звания настоящих мужчин достойны вы,
В огонь и в воду пойдете вы всегда,
Лишь бы мирно и спокойно жила страна.
С днем ССО поздравляем от души,
Пусть станут явью все ваши мечты,
Жизни долгой вам, радости, тепла,
Чтоб мирной служба всегда была.
Поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ в открытках