29 июля отмечают День Сил специальных операций ВСУ. Службу в подразделениях ССО несут профессиональные и мотивированные военные, которые участвуют в боевых действиях.

Сегодня не стоит говорить о важности ССО в нашей стране — и так все понятно. У них множество функций и задач, например — получение разведывательной информации, поиск, эвакуация и доставка пленных, антитеррористические операции и многое другое.

Если у вас есть знакомые, которые относятся к этому роду войск, обязательно поздравьте их с профессиональным праздником. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ в СМС и открытках.

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Поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ в СМС

***

Этот праздник необычен

Для особенных мужчин

Защищать ведь нужно многих,

И по множеству причин

Это День подразделений

Сил специальных и крутых

И берут туда особых

Умных, стойких, молодых

И сегодня пожелаю

Я удачи лишь тебе

Чтоб она всегда хранила

Берегла тебя везде.

***

Отважных, доблестных защитников страны,

Сегодня чествуем с радостью мы,

Желаем жизни долгой и удачи,

И везения простого в придачу.

Сегодня день ССО, поздравляем,

Карьерного роста вам искреннее желаем,

Всегда будьте в отличной форме,

Чтоб в семье всегда все было в норме.



***

С Днем ССО поздравляем,

Восхищаясь вами вновь.

Ваша ловкость, ваша сила,

Лучше всех сказанных слов!

И в работе вы упорны,

И сноровкой хороши.

С вами будем спать спокойно,

Знать, что рядом ни души.

Вы с преступной группировкой,

Расправляетесь легко.

Зная технику приемов,

Не уроните лицо.

***

Силы специальной операции защищают нас от зла,

В праздник пожелать хотим вам радости, добра,

Счастья вам желаем, радости, удачи,

И всего отличного в придачу.

Пусть ваша жизнь течет, как полная река,

Чтоб жизнь всегда отменною была,

Здоровья крепкого желаем от души,

Чтоб сбывались все заветные мечты.



***

Вы мужество, честь, отвага страны,

Звания настоящих мужчин достойны вы,

В огонь и в воду пойдете вы всегда,

Лишь бы мирно и спокойно жила страна.

С днем ССО поздравляем от души,

Пусть станут явью все ваши мечты,

Жизни долгой вам, радости, тепла,

Чтоб мирной служба всегда была.

Поздравления с Днем Сил специальных операций ВСУ в открытках