19 августа в Украине православные христиане празднуют Яблочный Спас. Этот праздник символизирует завершение лета и наступление осени. Зачем святят яблоки на Спаса и откуда взялась эта традиция – читайте в материале.

Почему в церкви святят фрукты и прочий урожай

Эта традиция связана с благословением начала урожая, то есть первых плодов, которые человек приносит прежде всего в жертву Богу, а затем раздает неимущим и отверженным. То есть именно в августе украинцы активно собирают все то, что посадили раньше, и празднуют начало нового урожая.

Зачем святят яблоки на Спаса

Считается, что яблоки в этот день обладают особой силой. Например, существовало поверье, что перед тем, как съесть освященное яблоко, нужно загадать заветное желание и сказать: Что надумано – сбудется, что сбудется – не пройдет. Однако слишком магическое значение этой традиции все же не стоит придавать. Освящают в этот день не только яблоки, но и другие плоды нового урожая. Освященные плоды почитаются, однако не идут на одном уровне с Причастием.

Смысл яблок и освящение их именно на Спаса состоит в том, что мы приносим Богу начало нового урожая.

Еще во времена Ветхого Завета была установлена Богом традиция приносить все, что появлялось первым на поле или в хлеву. К примеру, пшеницу, плоды, ягненок. Поэтому христиане стали приносить в храм плоды своего труда.

Считается, что в период празднования Преображения в Палестине созревал виноград. Его и приносили для освящения, тем самым благословляли новый урожай, из которого производили свежее вино для Евхаристии. Когда праздник пришел на наши земли, виноград в этих краях разводить еще не научились, поэтому его заменили яблоками. Но содержание осталось одно и то же – принести Богу первые и лучшие плоды.