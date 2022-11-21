Введение в Храм Пресвятой Девы Марии 2022 — большой праздник для всех верующих христиан. Православные отмечают важное религийное событие в начале декабря, в то время как католики — 21 ноября.
Самое время поздравить всех тех, кто продолжает жить с верой в сердце. На праздник заведено девушкам молиться для хорошего замужества, а также просить за исцеление болезней и счастье в семье.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Введением в Храм Пресвятой Девы Марии 2022 в открытках и СМС, чтобы порадовать своих близких теплым словом и напомнить о важности веры.
***
В день Введения во храм
Богородицы Святой
Вам любви, добра и мира
Я желаю всей душой.
Радость в доме чтоб царила,
В сердце вера чтоб жила,
Богородица Мария
Вас от бед чтоб берегла.
В этот день сияют ярко
В ее честь пусть свечи в храме,
Матерь Божья пусть всё время
Остается рядом с нами.
***
Пусть Богородица Святая
Тебе добро лишь принесет
И счастье без конца и края,
И радости на год вперед!
Пускай хранит Она от бед,
Пошлет тебе благословение,
И дарит только яркий свет,
Уют, здоровье и везение!
***
Поздравляю с замечательным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом море добрых новостей, счастья и тепла. Всего вам самого лучшего!
***
В день введения во храм
От души желаем Вам
В доме мира и тепла,
Искреннего в душе добра.
Пусть Богородица Святая
Вас всегда оберегает.
Все плохое отведет,
Любовь и счастье принесет.
***
Пусть Богородица Святая
Тебя от бед всегда хранит!
Тебе всех благ земных желаю,
Пускай в душе лишь мир царит!
Желаю каждое мгновение
Ценить всем сердцем и душой,
А также счастья ощущения,
Здоровья и любви большой!
***
Ноябрь уже походит к концу — самое время узнать больше о праздниках в начале зимы. Узнать больше о календаре праздников декабря 2022 можно на Фактах ICTV.