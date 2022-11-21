Введение в Храм Пресвятой Девы Марии 2022 — большой праздник для всех верующих христиан. Православные отмечают важное религийное событие в начале декабря, в то время как католики — 21 ноября.

Самое время поздравить всех тех, кто продолжает жить с верой в сердце. На праздник заведено девушкам молиться для хорошего замужества, а также просить за исцеление болезней и счастье в семье.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Введением в Храм Пресвятой Девы Марии 2022 в открытках и СМС, чтобы порадовать своих близких теплым словом и напомнить о важности веры.

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В день Введения во храм

Богородицы Святой

Вам любви, добра и мира

Я желаю всей душой.

Радость в доме чтоб царила,

В сердце вера чтоб жила,

Богородица Мария

Вас от бед чтоб берегла.

В этот день сияют ярко

В ее честь пусть свечи в храме,

Матерь Божья пусть всё время

Остается рядом с нами.

***

Пусть Богородица Святая

Тебе добро лишь принесет

И счастье без конца и края,

И радости на год вперед!

Пускай хранит Она от бед,

Пошлет тебе благословение,

И дарит только яркий свет,

Уют, здоровье и везение!

***

Поздравляю с замечательным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом море добрых новостей, счастья и тепла. Всего вам самого лучшего!



***

В день введения во храм

От души желаем Вам

В доме мира и тепла,

Искреннего в душе добра.

Пусть Богородица Святая

Вас всегда оберегает.

Все плохое отведет,

Любовь и счастье принесет.

***

Пусть Богородица Святая

Тебя от бед всегда хранит!

Тебе всех благ земных желаю,

Пускай в душе лишь мир царит!

Желаю каждое мгновение

Ценить всем сердцем и душой,

А также счастья ощущения,

Здоровья и любви большой!

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Ноябрь уже походит к концу — самое время узнать больше о праздниках в начале зимы. Узнать больше о календаре праздников декабря 2022 можно на Фактах ICTV.