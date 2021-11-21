21 ноября католическая церковь отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник относится к двунадесятым.

Этот праздник установлен в память введения Девы Марии в Иерусалимский храм. Факты ICTV подготовили поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы в открытках, чтобы вы смогли поздравить своих близких.

В Введение во храм Пресвятой Богородицы принято ходить в церковь всей семьей. Стоит отказаться о шитья, уборки, стирки и другой физической работы, сделав ее заранее.

Православными християнами этот праздник отмечается зимой — 4 декабря.

Историю праздника пересказывает Священное Предание церкви. Святой Иоаким и Анна долго не могли иметь детей. Они молились Богу и пообещали, что если он наградит их ребенком, то они отдадут его на служение в храм.

Когда Богородице исполнилось три года, то Иоаким и Анна исполнили свое обещание, отправившись в Иерусалимский храм. Детальную историю праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы — читайте на Фактах ICTV.

В церковном календаре на ноябрь 2021 несколько важных православных праздников. Кроме того, на последний месяц осени приходится начало Рождественского поста — 28 ноября. Продлится он до 6 января.