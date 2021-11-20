21 ноября католики отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот христианский праздник о том, что святой Иоаким и святая Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию в Иерусалимский храм, чтобы посвятить ее Богу.

Об истории, традициях и приметах на Введение во храм Пресвятой Богородицы — смотрите в материале Фактов ICTV.

История праздника

В католической церкви праздник был известен с IX века в Сицилии, а уже в XV веке распространился во Франции.

Древние рукописи указывают на то, что перед зачатием к святой Анне прилетел ангел, который сообщил о скором появлении ребенка. Взамен Богоматерь пообещала, что даст свое чадо на служение Богу.

Уже в возрасте трех лет Марию привели в храм, где ее встретил первосвященник. Затем он ввел девочку в святая святых, куда до этого входил только главный священник.

Известно, что девочка провела в храме 12 лет, там ее воспитывали, а сама Мария занималась рукоделием и молилась Богу. Спустя время ей в мужья был выбран вдовец Иосиф.

Традиции и запреты на введение во храм Пресвятой Богородицы

Традиционно, в Украине этот день начинается с похода в церковь всей семьей. В этот день считалось, что если первый гость в доме будет молодой парень — у семьи будет большая удача и денежный приток. А если пожилой мужчина — это к болезням и проблемам в доме.

В этот день запрещено шить, убирать и стирать — это нужно сделать заранее.

Наши предки также внимательно следили за погодой — если на Введение выпадет снег, то он будет долго оставаться на земле. Считалось, что если в этот день много дождя и луж — то весной все растения будут очень быстро расти.

Церковные праздники в ноябре 2021

В календаре на ноябрь 2021 есть много важных дат.

К примеру, уже с 28 ноября начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней. В этот период стоит отказаться от употребления пищи с мясом, рыбой, а также алкоголем.