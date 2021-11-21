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Введение во храм Пресвятой Богородицы – открытки и СМС

21 ноября 2021, 07:00
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Введення у храм Пресвятої Богородиці

Традиционно 21 ноября католики отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати православных праздников, в основе которого лежит церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм.

Сегодня следует поздравить всех родных и близких. Специально для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы в открытках и СМС.

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Введення у храм Пресвятої Богородиці

***

Пусть Богородица Святая
Тебе добро лишь принесет
И счастье без конца и края,
И радости на год вперед!

Пускай хранит Она от бед,
Пошлет тебе благословение,
И дарит только яркий свет,
Уют, здоровье и везение!

***

Введення у храм Пресвятої Богородиці

***

Со светлым праздником введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть она сбережет тебя от невзгод и бед! Желаю добра и мира, радости и достатка, тепла и красоты! Пусть вера в Бога помогает преодолевать любые препятствия!

***

Введення у храм Пресвятої Богородиці

***

Пусть Богородица Святая
Тебя от бед всегда хранит!
Тебе всех благ земных желаю,
Пускай в душе лишь мир царит!

Желаю каждое мгновение
Ценить всем сердцем и душой,
А также счастья ощущения,
Здоровья и любви большой!

***

Введення у храм Пресвятої Богородиці

***

Поздравляю с введением во храм Пресвятой Богородицы! Пускай этот светлый денек будет полон добра, радостных вестей и удачи! Желаю, чтобы каждый день святая Богородица тебя оберегала и посылала тебе свое благословение! Живи в гармонии, береги себя и своих близких, и пускай твое сердце переполняет любовь!

***

Введення у храм Пресвятої Богородиці

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы принято начинать с похода в церковь всей семьей. Сегодня нужно молиться и можно искупить свои грехи.

Считается, что молитвы к Пресвятой Богородице помогут обрести покой, очиститься от грехов и получить помощь покровительницы.

В этот день запрещено шить, убирать и стирать – это нужно сделать заранее. Подробнее о приметах и запретах праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы – читайте на Фактах ICTV.

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