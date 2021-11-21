Традиционно 21 ноября католики отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати православных праздников, в основе которого лежит церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм.

Сегодня следует поздравить всех родных и близких. Специально для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы в открытках и СМС.

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Пусть Богородица Святая

Тебе добро лишь принесет

И счастье без конца и края,

И радости на год вперед!

Пускай хранит Она от бед,

Пошлет тебе благословение,

И дарит только яркий свет,

Уют, здоровье и везение!



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Со светлым праздником введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть она сбережет тебя от невзгод и бед! Желаю добра и мира, радости и достатка, тепла и красоты! Пусть вера в Бога помогает преодолевать любые препятствия!



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Пусть Богородица Святая

Тебя от бед всегда хранит!

Тебе всех благ земных желаю,

Пускай в душе лишь мир царит!

Желаю каждое мгновение

Ценить всем сердцем и душой,

А также счастья ощущения,

Здоровья и любви большой!



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Поздравляю с введением во храм Пресвятой Богородицы! Пускай этот светлый денек будет полон добра, радостных вестей и удачи! Желаю, чтобы каждый день святая Богородица тебя оберегала и посылала тебе свое благословение! Живи в гармонии, береги себя и своих близких, и пускай твое сердце переполняет любовь!



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Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы принято начинать с похода в церковь всей семьей. Сегодня нужно молиться и можно искупить свои грехи.

Считается, что молитвы к Пресвятой Богородице помогут обрести покой, очиститься от грехов и получить помощь покровительницы.

В этот день запрещено шить, убирать и стирать – это нужно сделать заранее. Подробнее о приметах и запретах праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы – читайте на Фактах ICTV.