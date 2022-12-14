До Нового года 2023 осталось совсем немного, поэтому самое время готовить дом к празднику. Как сделать это быстро, а главное стильно, согласились рассказать декораторы.

Не более трех базовых цветов игрушек на новогодней елке

Вероника Лещинская — интерьерный стилист. Эксперт хорошо знает, как успеть все за день.

Начать стоит с елки. В этом году на пике популярности скандинавский минимализм. Елку можно выбрать живую или искусственную, но украсить ее в меру.

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Для начала, гирляндой в теплых желтых тонах. Для того, чтобы дерево выглядело объемным, внутрь цепляют большие однотонные шары, а на край хвои – фактурные легкие игрушки. Так ветви не будут гнуться вниз.

— В современном мире можно украшать елку так, как хочется, несмотря на моду. Мы можем использовать любые цвета. Но также мы можем украсить елку старыми домашними ретро-вещами, какими-то часами с бабушкиного чердака, — отмечает Вероника Лещинская.

Относительно оттенка елочных украшений, декораторы советуют выбирать цвета на свой вкус. Но использовать не более трех.

Зеленой хвои в доме много не бывает

Чтобы добавить уюта, декоратор рекомендует сделать праздничные композиции самостоятельно, так получится доступно по цене. Например, ветви хвои смиксовать с зелеными растениями или красными цветами. Как вариант, использовать гортензию или амариллис.

Далее разместите композиции в вазы и добавьте несколько игрушек. Таким простым декором можно украсить различные зоны – кухню, гостиную, коридор и даже ванную. Несколько маленьких веточек хвои добавят праздничного настроения – стоит не забывать, что большинство времени мы проводим дома.

— Можно даже взять небольшой стакан, поставить туда веточку, завязать бархатную ленточку на бантик, и все.

Если классический венок на дверях уже не впечатляет, разместите его на стене в комнате, или же положите на журнальный столик в гостиной. Композицию стоит украсить минималистичной гирляндой на батарейках. Они не нуждаются в питании. А внутрь можно добавить несколько свечей разной высоты.

Инстаграмный тренд года — елка в крафтовом пакете

Если в 2021 году флористы вязали из веток елки, то в 2022 году – создают композиции, которые вполне могут заменить новогоднее дерево дома.

Вдохновившись идеей, флорист цветочной мастерской Ярослава Кожевникова расскажет, как сделать ее самостоятельно.

Все, что нужно – ветки елки, сосны, можжевельника. Для начала, в крафтовый пакет нужно удобно установить флористическую губку. Ее можно заказать на интернет-сайтах или в магазине цветов. Затем в ней закрепляем небольшие пушистые веточки.

— Эта губка дает пищу для веточек, таким образом, мы можем продлевать их жизнь. Если в очень жарком помещении мы будем поливать ее каждый день, композиция у нас продержится месяц и более, — уверяет флорист Ярослава Кожевникова.

Дополните композицию елочными украшениями. Если не покупать, а использовать шарики из предыдущих лет, то можно позаботиться об экологии, что всегда в тренде. Альтернатива пластмассовым шарикам – стеклянные. А еще добавьте в ветки шишек, корицы и сушеного лайма.

— Нагромождение украшений — вот это сейчас не в тренде, сейчас в тренде натуральность, интересные формы, микс. Эту композицию можете поставить на столике возле кровати и просыпаться каждый день под запах хвои. Или поставить на стол у себя на кухне или на подоконнике, или где-то на столике возле телевизора – нет такого места, где бы она не вписалась, — рассказывает флорист.

Как насчет яркого новогоднего стола

Несколько дельных советов Константина Кондакова — креативного директора флористической компании.

Шаг первый

Для начала декораторы советуют определиться со скатертью. Если стол круглой формы – эффектно застелите его длинной тканью в пол.

Для любителей экспериментов, советуют выбрать яркие тона — оранжевый или красный, но из моды никогда не выйдут спокойные оттенки — белый, беж или коричневый. Все зависит от интерьера и формы стола.

Шаг второй

Стоит сделать главную композицию, которая будет выделяться среди тарелок с едой.

В классическом варианте можно выбрать высокий поднос на ножке, украсить его свечами, зеленой хвоей, красными ягодками калины или маленькими декоративными яблочками.

Для любителей современного – подойдет ваза, которую можно наполнить яркими гирляндами, пусть они легко спадают на стол. Для тех, кто ценит минимализм, декораторы советуют использовать обычное ветки. Если есть возможность, повесьте их над столом или добавьте несколько фактурных веточек в вазу.

Шаг третий

Определитесь с посудой. Здесь все индивидуально. Белый базовый цвет подойдет ко всему, но стоит также заполучить семейный сервиз. Подойдет к новогоднему столу серебряный набор или мельхиор.

Стаканы можно миксовать разных стилей — к классическим, из прозрачного стекла, поставьте рядом цветные фактурные бокалы.

Шаг четвертый

Ну и, конечно же, свечи. На выбор – тонкие в подсвечнике на длинной ножке или массивные яркие. Но есть и альтернатива – электронные. Они безопасны, питаются от батареек, только вблизи можно догадаться, что пламя не настоящее.

В конце концов, именно от деталей зависит настроение праздничного стола. Декораторы советуют не тратиться на дорогие вещи: применяйте то, что пылится на полках в шкафах.