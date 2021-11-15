15 ноября отмечают Всемирный день вторичной переработки, а также чтят память святых мучеников Акиндина, Пигасия и Анемподиста. Кого стоит поздравить сегодня с именинами, какие приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.

15 ноября — какой сегодня праздник

Всемирный день вторичной переработки основали в 1997 году, и его призвание — привлечь внимание общества к загрязнению Земли, а также проинформировать о важности переработки вторсырья. В отличие от закапывания мусора на полигонах, такой способ избавления от мусора является более экологичным.

В список материалов для вторичной переработки входят бумага, пластик, стекло, железо, ткани. Все это можно использовать повторно — даже в производстве одежды или бутылок.

Сегодня также чтят память святых мучеников Акиндина, Пигасия и Анемподиста — наши предки в этот день молились о сохранении зерна. История гласит, что они служили при дворце царя Сапора II, который начал гонение на христиан.

Когда он узнал о вере Акиндина, Пигасия и Анемподиста, он приказал их казнить. Но всяческий раз, когда они были на волоске от смерти, их спасал Бог — посылал дождь во время попытки сожжения, развязывал веревки, на которых хотели повесить троицу.

Именины 15 ноября

День ангела в этот день празднуют Константин, Леопольд, Маркиан, Акиндин, Пигасий.

Приметы на 15 ноября

облачная погода — к оттепели;

птицы кричат — к снегопаду;

купленная сегодня одежда долго прослужит;

если синица летает возле дома — скоро будет похолодание;

если небо чистое и безоблачное — к грядущим похолоданиям.

Что нельзя делать 15 ноября

нельзя сегодня отправляться в дорогу, путешествие не принесет пользы;

ссоры и конфликты дома посеют раздор между родственниками надолго, поэтому стоит избежать выяснения отношений.

не стоит видеться с людьми, которые вам неприятны;

сегодня запрещено просить о помощи — большой шанс принести в дом неудачу.

Календарь праздников

Ноябрь 2021 года очень богатый на профессиональные праздники. К примеру, в последнем месяце осени украинцы будут отмечать День сержанта ВСУ, а также День стеклопроизводителя. На последний день месяца приходится День домашних животных — стоит уделить своему любимцу чуть больше внимания, поздравив его новой игрушкой или лакомством.

Ознакомиться с полным списком праздников ноября 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.