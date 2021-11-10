Ежегодно 10 ноября отмечают Всемирный день молодежи. Его установили в день завершения Всемирной конференции молодежи и основания Всемирной федерации демократической молодежи.

Также сегодня празднуют Международный день бухгалтерии, День киберпсихологии, Всемирный день науки за мир и развитие.

Православные христиане, 10 ноября, чтят память святой Параскевы. Наши предки верили, что именно она защищает семейное счастье, а еще исцеляет от душевных и физических болезней. Молодые девушки в этот день молились святой и просили скорого замужества.

В переводе с греческого Параскева — пятница. Даже если эта дата выпала на другой день, он все равно считается пятничным.

Именины 10 ноября

День ангела, 10 ноября, празднуют: Арсений, Георгий, Афанасий, Иван, Кузьма, Николай, Павел, Тимофей, Анна, Параскева, Андрей и Неонила.

Народные приметы на 10 ноября:

Если по сей день листья с вишни не опали, то тепло продержится еще долго.

Если виден первый иней на деревьях, то будет мороз.

Кто много смеется в этот день, то потом будет долго плакать.

Если возле луны появился круг, то будет буря.

Что нельзя делать 10 ноября:

Женщинам нельзя заниматься домашней работой.

Нельзя мыть пол и стирать белье.

Беременным женщинам нельзя давать деньги в долг знакомым в этот день, чтобы не отдать в чужие руки судьбу будущего малыша.

Еще в этот день:

1890 — британский крейсер Serpent выбросило штормом на скалы у побережья Испании. Погибли 167 человек.

1939 — Канада объявила войну Германии.

1945 — основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ).

1968 — в сторону Луны осуществляется запуск автоматической станции Зонд-6.

1970 — Советский Союз запускает научную космическую станцию Луна-17.

2020 — окончание Вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

В календаре праздников на ноябрь 2021 будет много праздничных дней. В частности, немало праздников будут посвящены представителям различных профессий, которые можно просмотреть в нашем материале.