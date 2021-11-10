Ежегодно 10 ноября отмечают Всемирный день молодежи. Его установили в день завершения Всемирной конференции молодежи и основания Всемирной федерации демократической молодежи.
Также сегодня празднуют Международный день бухгалтерии, День киберпсихологии, Всемирный день науки за мир и развитие.
Православные христиане, 10 ноября, чтят память святой Параскевы. Наши предки верили, что именно она защищает семейное счастье, а еще исцеляет от душевных и физических болезней. Молодые девушки в этот день молились святой и просили скорого замужества.
В переводе с греческого Параскева — пятница. Даже если эта дата выпала на другой день, он все равно считается пятничным.
Именины 10 ноября
День ангела, 10 ноября, празднуют: Арсений, Георгий, Афанасий, Иван, Кузьма, Николай, Павел, Тимофей, Анна, Параскева, Андрей и Неонила.
Народные приметы на 10 ноября:
- Если по сей день листья с вишни не опали, то тепло продержится еще долго.
- Если виден первый иней на деревьях, то будет мороз.
- Кто много смеется в этот день, то потом будет долго плакать.
- Если возле луны появился круг, то будет буря.
Что нельзя делать 10 ноября:
- Женщинам нельзя заниматься домашней работой.
- Нельзя мыть пол и стирать белье.
- Беременным женщинам нельзя давать деньги в долг знакомым в этот день, чтобы не отдать в чужие руки судьбу будущего малыша.
Еще в этот день:
- 1890 — британский крейсер Serpent выбросило штормом на скалы у побережья Испании. Погибли 167 человек.
- 1939 — Канада объявила войну Германии.
- 1945 — основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ).
- 1968 — в сторону Луны осуществляется запуск автоматической станции Зонд-6.
- 1970 — Советский Союз запускает научную космическую станцию Луна-17.
- 2020 — окончание Вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.
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