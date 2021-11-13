Сегодня, 13 ноября, отмечают Всемирный день доброты и Международный день незрячих.
Именно 13 ноября 1745 года родился педагог Валентин Гаюи, который основал в Париже несколько школ и предприятий для слепых. Праздник призван обратить внимание общества на людей, которые потеряли зрение и оказались в сложной ситуации.
Церковный праздник 13 ноября
Православная церковь 13 ноября чтит память преподобного Никодима и преподобного Спиридона.
Они обитали в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке. Известно, что внутри пещер монахи провели 30 лет, там занимались выпеканием просфоров.
По легенде, святые совершили чудо: однажды во время выпекания просфор у мужчин загорелась печь, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми.
С тех пор Никодима и Спиридона стали уважать в народе как защитников дома от пожара.
Именины 13 ноября
Именины: Всеволод, Александр, Алексей, Анатолий, Василий, Герман, Иван, Кузьма, Николай, Роман, Сергей, Степан, Федор.
Народные приметы на 13 ноября:
- Солнечная погода – к сильному ветру;
- Воробьи громко чирикают — к теплу;
- Не слышно воробьиного чириканья – скоро сильно похолодает.
Что нельзя делать 13 ноября:
- Под запретом вечеринки в этот день.
- Лучше отказаться от хирургического вмешательства.
- Откажитесь от принятия важных решений и подписание соглашений.