Сегодня, 7 ноября, православные верующие отмечают народно-христианский праздник Дедовские плачи.

Кроме того, в 2020 году на 7 ноября приходится и Дмитриевская родительская суббота (ближайшая суббота перед днем ​​памяти святого великомученика Димитрия Солунского).

В этот день православная церковь чтит память праведной Тавифы Иоппии, мученика Анастасия Аквилейского, мучеников Маркиана и Мартирия, преподобных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских, в Дальних пещерах, преподобной Матроны Власовой.

Также в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин.

Именины 7 ноября отмечают: Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин, Тавифа, Хрисанф.

Народные приметы на 7 ноября

Если звезды на небе тускло светятся, день будет холодным.

Если на деревьях много листьев, то зима будет затяжной.

Если выпало много снега, будет хороший урожай злаковых.

Если ветер завывает, то непогода продлится еще несколько дней.

Утром туман — к оттепели.

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — к сильному ветру.

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Что нельзя делать в этот день

Чтобы не остаться без хлеба на целый год, сегодня лучше не употреблять это зерновое изделие.

Женщинам нельзя плакать в подушку, ведь перо запомнит эти слезы, из-за чего неприятности сохранятся на длительное время. Также считалось, что все беды перейдут к тому, кто ляжет на эту подушку.

Еду после поминок нельзя оставлять себе, а обязательно раздать нуждающимся и попросить, чтобы они помолились за умерших.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.