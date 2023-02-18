Вселенская родительская суббота 2023: что нужно знать и запреты

18 февраля первая Вселенская родительская суббота в 2023 году. Это день особого поминовения усопших.

В такие периоды в церквях проводят службы, прихожане ставят свечи за упокой, заказывают молебен, а после посещают кладбища. Всего Вселенских родительских суббот две — Мясопустная, которая в 2023 году приходится на 18 февраля и Троицкая — 3 июня.

В Мясопустную субботу вспоминают не только умерших родных, но и всех христиан. Особенно тех, кого убили, кто утонул, замерз, умер от голода, болезни, не успел покаяться. За них — особые и усиленные молитвы.

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Также в Вселенскую родительскую субботу нужно заниматься благотворительностью.

Запреты на Вселенскую родительскую субботу: