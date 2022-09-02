День нотариуса в Украине отмечается ежегодно 2 сентября. В 2022 году праздник приходится на пятницу.

Самое время поздравить тех, кто следит за соблюдением рамок закона во время различных договоров. Профессионалы своего дела берут на себя ответственность, позволяя Украине двигаться дальше, развиваться и налаживать связи украинцам в различных сферах.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем нотариуса в открытках и СМС, которые порадуют даже на расстоянии. Профессия серьезная, но теплые слова наверняка поднимут настроение и зарядят позитивом.

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***

Ты не врач и не таксист,

И не архивариус.

Ну а кто же ты, юрист?

Ты у нас нотариус!

В этот солнечный апрель

Пусть всё будет гладко.

Ведь сегодня важный день,

День нотариата!

***

Праздник нынче отмечает

Славный наш нотариат.

Пусть услугам важным вашим

Будет каждый только рад.

Вам желаем четкости

И во всем порядка.

Всем, кто делу служит —

Счастья и достатка.

***

В День нотариата шлю

От души вам поздравления,

Ждут в работе пусть успехи,

Не покинет вдохновение.

Процветать я вам желаю,

Быть счастливыми всегда,

Пусть Фемида помогает,

И вперед ведет звезда.

***

День нотариата нынче,

Поздравляю вас сердечно,

В офис очередь пусть будет

Непременно бесконечной.

Ладится пусть дело ваше,

Чтите от души закон

И тогда вам прибыль точно

Принесет большую он.

***

Нотариус хороший знает

Права, указы и законы,

Любой он документ заверит,

Оформит сделку без препонов,

Поздравим всех специалистов

Сегодня с днем нотариата,

Пусть удаются все дела им,

Высокой будет пусть зарплата!

***

Лето уже позади — сентябрь подготовил огромное количество праздников, в том числе и церковных. Самое время распланировать первый месяц осени, чтобы важные дни провести в кругу друзей или близких. Ознакомиться с календарем церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.