Воздвижение Креста Господня — это большой двунадесятый праздник, который ежегодно отмечается в Украине 27 сентября. Он приурочен памяти о найденном кресте, на котором распяли Иисуса Христа.

Некоторые историки считают, что праздник появился благодаря двум историческим моментам: крест Иисуса нашли в IV в., а затем вернули его в Иерусалим уже в VII в. В этот день проводят торжественный обряд почитания и прославления Иисуса.

Воздвижение Креста Господня принято считать очень старинным праздником, и порой сложно отличить исторические факты от выдуманных историй.

В древние времена римские императоры пытались уничтожить все упоминания о жизни и деяниях Иисуса. Предводитель империи Адриан приказал засыпать священную гору Голгофу и Гроб Господень. Спустя 300 лет христиане нашли гроб и крест, на котором распяли Иисуса.

В те времена правил Константин Великий, который и прекратил гонение христиан, а царица Елена привезла в Иерусалим частичку креста и гвозди. Эти артефакты разместили в храме в честь Воскресения Христова, построенном по приказу Константина Великого.

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

Поскольку Воздвижение Креста Господня приходится на строгий пост, православные люди отказываются от потребления мяса, рыбы, а также любой другой пищи животного происхождения. Запрещено ссориться, использовать брань, а также выполнять тяжелую физическую работу.

Этот православный праздник предвещает подготовку змей и других мелких обитателей лесов к зимовке. В осенний период они максимально активны и нередко собираются группами. Ни в коем случае не стоит ходить в лес — пойти за грибами лучше заранее, но с предельной осторожностью.

На Воздвижение Креста Господня нельзя осуществлять длительные поездки — велик шанс появления непредвиденных обстоятельств.

Шумные застолья с алкоголем — не лучший способ отметить этот день. Лучше отказаться от веселья в кругу друзей.

27 сентября на Воздвижение Креста Господня лучше отказаться от одалживаний денег — большой шанс их больше не увидеть.

Также запрещается отказывать в помощи малоимущим. Считается, что добро вернется сторицей.

Традиции на Воздвижение Креста Господня

В этот день верующие идут в храм, где священнослужители выносят фрагменты креста.

После этого принято возвращаться домой и освящать свое жилище, чтобы защититься от нечисти.

Также хорошим признаком раньше считалось наличие кота в доме — он хранит домашний очаг, а также защищает от злых духов. Пушистый помощник также мог принести в дом благополучие, достаток и счастье, и даже защитить от змей, которые в период похолодания ищут теплое укрытие.

Чтобы улучшить урожай в следующем году, в этот день также принято обходить свой огород с иконой.

Если кота в доме нет — лучше плотно закрывать все окна и двери, дабы не привлекать в очаг незваных гостей.