Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — один из двенадцати главных церковных праздников. Этот день посвящен Кресту, на котором распяли Иисуса.
Когда день Честного Креста в 2023 году, что нельзя делать и эксклюзивные картинки с праздником собрали в материале.
Когда праздник Честного Креста 2023 — дата
Воздвижение Честного Креста по юлианскому календарю традиционно отмечали 27 сентября.
Ввиду того, что с 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новый церковный календарь, дата Воздвижения Креста Господня сместилась на 14 сентября.
Впрочем переход на новоюалинский календарь не является обязательным — приходам разрешили до 2025 года жить по юлианскому.
Что нельзя делать в день Честного Креста 2023
В праздник Воздвижения Честного Креста Господня существует немало запретов. Считается, что все важные дела, начатые в этот день, не будут иметь успеха, поэтому лучше найти для них другое время.
На Воздвижение не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, а также работать на земле и в поле.
В день Честного Креста запрещено также ругаться и оскорблять других людей.
Молодоженам, которые планируют свадьбу, советуют выбрать другую дату — праздник Честного Креста не лучший день для заключения брака.
Существует также ряд запретов, связанных с посещением леса:
- девушкам не советуют ходить в лес, чтобы не украл леший;
- непонятные следы “нечисти” в лесу запрещено переступать, чтобы не заболеть;
- тем, кто заблудился в лесу, стоит раздеться и прочитать молитву, чтобы найти путь домой.