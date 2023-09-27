Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Свята в Україні

Воздвижение Честного Креста: дата в 2023 году и 5 картинок к празднику

27 сентября 2023, 11:35
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Воздвиження Чесного Хреста
Источник: Pixabay

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — один из двенадцати главных церковных праздников. Этот день посвящен Кресту, на котором распяли Иисуса.

Когда день Честного Креста в 2023 году, что нельзя делать и эксклюзивные картинки с праздником собрали в материале.

Когда праздник Честного Креста 2023 — дата

Воздвижение Честного Креста по юлианскому календарю традиционно отмечали 27 сентября.

Сейчас смотрят

Ввиду того, что с 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новый церковный календарь, дата Воздвижения Креста Господня сместилась на 14 сентября.

Впрочем переход на новоюалинский календарь не является обязательным — приходам разрешили до 2025 года жить по юлианскому.

Что нельзя делать в день Честного Креста 2023

В праздник Воздвижения Честного Креста Господня существует немало запретов. Считается, что все важные дела, начатые в этот день, не будут иметь успеха, поэтому лучше найти для них другое время.

На Воздвижение не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, а также работать на земле и в поле.

В день Честного Креста запрещено также ругаться и оскорблять других людей.

Молодоженам, которые планируют свадьбу, советуют выбрать другую дату — праздник Честного Креста не лучший день для заключения брака.

Существует также ряд запретов, связанных с посещением леса:

  • девушкам не советуют ходить в лес, чтобы не украл леший;
  • непонятные следы “нечисти” в лесу запрещено переступать, чтобы не заболеть;
  • тем, кто заблудился в лесу, стоит раздеться и прочитать молитву, чтобы найти путь домой.

Воздвижение Честного Креста — картинки

Воздвиження Хреста Господнього

Картинки з Воздвижением Честного Креста

Воздвиження Хреста Господнього

С праздником Воздвижения Честного Креста — картинки

Воздвиження Хреста Господнього

Воздвижение Креста Господнего 2023

Воздвиження Хреста Господнього

С праздником Воздвижения Креста Господнего

Читайте также:
Воздвижение Креста Господня 2023История и традиции: что нужно знать о празднике Воздвижение Креста Господня 2023

Теги
Воздвижение Честного Креста Церковні свята
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь