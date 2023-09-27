Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — один из двенадцати главных церковных праздников. Этот день посвящен Кресту, на котором распяли Иисуса.

Когда день Честного Креста в 2023 году, что нельзя делать и эксклюзивные картинки с праздником собрали в материале.

Когда праздник Честного Креста 2023 — дата

Воздвижение Честного Креста по юлианскому календарю традиционно отмечали 27 сентября.

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Ввиду того, что с 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новый церковный календарь, дата Воздвижения Креста Господня сместилась на 14 сентября.

Впрочем переход на новоюалинский календарь не является обязательным — приходам разрешили до 2025 года жить по юлианскому.

Что нельзя делать в день Честного Креста 2023

В праздник Воздвижения Честного Креста Господня существует немало запретов. Считается, что все важные дела, начатые в этот день, не будут иметь успеха, поэтому лучше найти для них другое время.

На Воздвижение не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, а также работать на земле и в поле.

В день Честного Креста запрещено также ругаться и оскорблять других людей.

Молодоженам, которые планируют свадьбу, советуют выбрать другую дату — праздник Честного Креста не лучший день для заключения брака.

Существует также ряд запретов, связанных с посещением леса:

девушкам не советуют ходить в лес, чтобы не украл леший;

непонятные следы “нечисти” в лесу запрещено переступать, чтобы не заболеть;

тем, кто заблудился в лесу, стоит раздеться и прочитать молитву, чтобы найти путь домой.

Воздвижение Честного Креста — картинки