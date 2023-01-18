После Крещения нельзя гадать, поэтому для девушек ночь с 18 на 19 января 2023 — последняя возможность узнать, что ждет их в новом году. К тому же это — довольно интересно и интригующе. Пять самых популярных гаданий на Крещение — читайте в материале Фактов.

Суженый-ряженый

Одно из самых распространенных гаданий — с сапогом. Выйдя из дома, девушка бросала его перед собой. Куда указывал носок, оттуда и суженого ждать. Если же он указал на ее дом, сидеть еще целый год в девках.

На имя мужа

Чтобы узнать имя будущего мужа, достаточно выйти на улицу и попросить назвать первого встречного мужчину его имя. Бывает, что это гадание действительно отвечает на сокровенный вопрос.

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С помощью зеркал

Самые отчаянные решаются на гадание в Крещение с зеркалами. Для этого нужно сделать тоннель из двух зеркал, со свечами с двух сторон. В полночь в зеркальном коридоре должна появиться фигура суженого. Но поскольку с этим гаданием связано много страшных историй, лучше воспользоваться более безопасными и не менее действенными методами. Например, можно загадать сон.

Гадание перед сном

Ложась вечером спать, положить под подушку расческу и попросить суженого прийти расчесать волосы. Или, съев перед тем что-то соленое, попросить у него воды. Еще одна разновидность такого гадания: положить под подушку четыре короля из колоды карт, а утром вспомнить, какой из них приснился.

На семейное благополучие

В полночь набрать в чашу воды и, аккуратно вливая туда яичный белок, спрашивать, что ждет в новом году. Желательно, чтобы яйцо было домашнее. Поставить посуду на три часа в укромное место, чтобы не было соблазна заглядывать в него каждые 15 минут. По истечении времени посмотреть, как же свернулся белок.

В основном женщине, которая гадала, все подскажет ее фантазия. Нетрудно догадаться, что сердце — к любви, а лицо ребенка — к появлению малыша. Главное — прислушиваться к интуиции.

Вещий сон: гадание на суженого

Чтобы выполнить это гадание на Крещение, нужно под подушку положить бубнового короля или расческу. Перед тем как ложиться спать, загадайте, чтобы вам приснился суженый. Если ваше желание действительно сильное, подсознание покажет вам вашего будущего партнера. Но если вы решили положить под подушку расческу, то необходимо произнести: “Суженый, приди ко мне, расчеши мои волосы”.

Отметим, что церковь считает гадания языческой традицией.