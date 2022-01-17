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Крещение 2022: когда освящают воду

17 января 2022, 17:25
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Крещение 2022: когда освящают воду

Православные христиане 19 января 2022 года готовятся праздновать Крещение Господне. В этот день многие отправятся на проруб, чтобы окунуться в воду и набраться ее целебной силы.

В день Крещения Господнего христиане привыкли окунаться в проруб. Это придает телу целительный эффект, а вода забирает весь негатив.

Люди верят, что вся вода в этот праздник целебная и даже та, которая бежит из водопровода. Но самую мощную энергетику будет иметь вода во время начала литургии, которая пройдет вечером 18 января.

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По правилам церковным воду начинают святить после литургии. Как только богослужение будет оконченным 18 января в 19 часов будет происходить освящение воды. Но многолетние исследования показывают, что абсолютно вся вода в этот период является сильно заряженной целебными свойствами.

Освящение воды происходит регулярно в храмах, но именно Крещенская вода имеет сильную силу. Она может простоять 12 месяцев, после чего теряет свои свойства и начинает портиться.

Христиане верят, что в день Крещения Господнего все молитвы будут услышанными и Бог вознаградит их за смирение и веру в сердце.

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Теги
Водохреща , Традиції Хрещення
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