Православные христиане 19 января 2022 года готовятся праздновать Крещение Господне. В этот день многие отправятся на проруб, чтобы окунуться в воду и набраться ее целебной силы.

В день Крещения Господнего христиане привыкли окунаться в проруб. Это придает телу целительный эффект, а вода забирает весь негатив.

Люди верят, что вся вода в этот праздник целебная и даже та, которая бежит из водопровода. Но самую мощную энергетику будет иметь вода во время начала литургии, которая пройдет вечером 18 января.

По правилам церковным воду начинают святить после литургии. Как только богослужение будет оконченным 18 января в 19 часов будет происходить освящение воды. Но многолетние исследования показывают, что абсолютно вся вода в этот период является сильно заряженной целебными свойствами.

Освящение воды происходит регулярно в храмах, но именно Крещенская вода имеет сильную силу. Она может простоять 12 месяцев, после чего теряет свои свойства и начинает портиться.

Христиане верят, что в день Крещения Господнего все молитвы будут услышанными и Бог вознаградит их за смирение и веру в сердце.