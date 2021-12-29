Часто бывает такое, что в новогоднюю ночь (и даже на следующий день, который для многих может стать тяжелым) из-за празднований мы беспокоимся о том, чтобы не забыть поздравить свою семью, друзей, коллег и всех-всех-всех с наступившим Новым годом.

Есть простой выход: можно просто поздравить людей с наступающим Новым годом 2022. Сделать это можно с помощью поздравлений, собранных в этом материале. Если хотите чего-то более оригинального, тогда вооружайтесь нашими открытками с наступающим Новым годом.

Поздравления с наступающим Новым годом 2022 в прозе

Новый год — это как чистая страница в книге. Так пусть у вас она будет расписана счастьем, радостью, здоровьем и любовью! С наступающим!

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Этот праздник уже на пороге, с наступающим Новым годом! Пусть он принесет только самое хорошее и приятное. Желаю радоваться чистому снегу и зимним приключениям, весеннего вдохновения и желанных первых цветов, потрясающего летнего отдыха и наслаждения звездопадами, веселых осенних костров и душевного листопада. Пусть наступающий год будет удачным и благополучным.

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Пусть наступающий год будет таким же ярким, как новогодние гирлянды и салюты, таким же красивым, как украшения на новогодней елке, таким же веселым, как сам Новый год! Пусть настроение будет на высоте, душа поет от радости, а сердце всегда греет любовь!

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С наступающим Новым годом! Пусть в этом году реализуются все твои профессиональные таланты, расцветут личные отношения, а материальный достаток позволит воплотить в жизнь самые невероятные мечты!

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Пусть Тигр принесет в наступающем году только здоровье, радость и удачу! Пусть 2022 год будет годом исполнения мечтаний и воплощения в жизнь всех заветных желаний! Пусть у каждого из нас в этом году будет как можно больше счастливых дней!

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С наступающим! Желаю исполнения задуманных планов, легкого разрешения сложных ситуаций, океана любви, здоровья, легкости в жизни и отсутствия проблем!

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С наступающим 2022 годом! От всей души желаем хорошего настроения, семейного взаимопонимания, отличных взаимоотношений с коллегами, взаимной любви и, конечно же, крепкого здоровья.

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В наступающем Новом году я желаю вам праздничного января, яркого февраля, успешного марта, беззаботного апреля, доходного мая и радости, которая продлится с июня по ноябрь, и в завершение — бодрого декабря! С наступающим!

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С праздником! Желаю счастливых перемен в жизни, даже если они будут непредсказуемы и рискованны, словно Тигр — символ 2022 года. Пусть все мечты и ожидания сбудутся, а окружающие только радуют. С наступающим Новым 2022 годом!

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Поздравляю с наступающим и искренне желаю не падать духом и лицом в оливье, ощущать опьянение от шампанского и счастья, заведовать большими финансами и жить с веселыми песнями и нежными романсами.

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Будь сильным, смелым и ярким, как Тигр, воплоти в жизнь все свои планы, надейся только на хорошее и классно отдохни в 2022-м. С наступающим!

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Желаю в новогоднюю ночь оторваться от души, наслаждаться жизнью и быть опьяненным мыслю о том, каким счастливым станет наступающий год. Все мечты обязательно сбудутся. С наступающим Новым годом!

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Пусть Бык заберет с собой все ненастья, а Тигр принесет только счастье! До встречи в следующем году, с наступающим!

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В наступающем году желаю побольше отдыха (лучше, конечно, на Мальдивах), множество вкусной еды (конечно же, из дорогущих ресторанов), побольше путешествий, взаимной любви, а также крепкого здоровья!

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В 2022 году не бойся ничего — Тигр поможет тебе стать сильнее! Пусть новогодняя ночь станет такой же сказочной, как и наступающий Новый год. Успехов в карьере и личной жизни, уютной атмосферы в доме, побольше радостных улыбок и счастливых дней, с наступающим!

Открытки с наступающим Новым годом 2022

Канун Нового года — прекрасная и волшебная пора, последний день года. 31 декабря желательно подвести итоги уходящего года, подготовить квартиру ко встрече нового и привести в порядок все незаконченные дела. Ведь, как говорится, как встретишь Новый год — так его и проведешь, и это касается не только веселья под бой курантов. Лучше войти в Новый год без оставшихся забот и начать его с чистого листа. Поздравляем с наступающими новогодними праздниками!