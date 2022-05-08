В первое воскресенье мая — 8 числа, украинцы отметят важный и нежный праздник — День матери. В это время принято благодарить своих самых близких людей за жизнь и в очередной раз напомнить им о том, как сильно вы их любите.
Мама — первое слово практически у каждого человека. Это тот человек, которые несмотря ни на что, всегда будет рядом — вашей поддержкой и опорой. В наше непростое время не каждый может быть рядом с мамой или прост сесть и приехать к ней в гости, особенно — если вы находитесь в разных городах, однако позвонить или отправить СМС — возможно.
Факты ICTV подготовили подборку красивых поздравлений в СМС с Днем матери — далее в материале.
***
Я в День мам тебе желаю,
Мама, счастья и тепла!
Чтобы ты всегда здоровой
И красивою была.
Улыбалась ярче солнца,
Не грустила никогда.
Ты нужна мне в мире этом,
Словно воздух и вода.
***
Лишь мама может все простить,
Понять и без оглядки верить,
Что б ни произошло, любить
И ждать, не запирая двери.
Спасибо, мамочка моя,
За то, что есть ты у меня!
***
Наверное, не хватит в мире слов,
Чтоб рассказать о том, что так бесценно.
О том, что только мамина любовь
Нас исцеляет от невзгод мгновенно.
Как рассказать о том, что на века
Дороже золота, алмазов и рубинов?
Все знают, это мамина рука,
Что нежно гладит по макушке сына.
***
Мамуля добрая моя,
Тебя люблю безумно я.
Хочу, чтобы была счастливой,
Веселой, молодой, красивой.
Ты не тревожься никогда,
Пусть обойдет тебя беда.
Ты веселись, ты улыбайся,
Достойной жизнью наслаждайся.
***
С днем матери тебя, родная мама!
Здоровья пожелать хочу тебе,
Пусть все, что ты желаешь, удается,
И будет лишь хорошее в судьбе!
Пусть дарит радость каждое мгновение,
Улыбка не покинет пусть лица,
Приподнятым пусть будет настроение,
И счастье пусть не ведает конца!