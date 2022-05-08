В первое воскресенье мая — 8 числа, украинцы отметят важный и нежный праздник — День матери. В это время принято благодарить своих самых близких людей за жизнь и в очередной раз напомнить им о том, как сильно вы их любите.

Мама — первое слово практически у каждого человека. Это тот человек, которые несмотря ни на что, всегда будет рядом — вашей поддержкой и опорой. В наше непростое время не каждый может быть рядом с мамой или прост сесть и приехать к ней в гости, особенно — если вы находитесь в разных городах, однако позвонить или отправить СМС — возможно.

Факты ICTV подготовили подборку красивых поздравлений в СМС с Днем матери — далее в материале.

***

Я в День мам тебе желаю,

Мама, счастья и тепла!

Чтобы ты всегда здоровой

И красивою была.

Улыбалась ярче солнца,

Не грустила никогда.

Ты нужна мне в мире этом,

Словно воздух и вода.



***

Лишь мама может все простить,

Понять и без оглядки верить,

Что б ни произошло, любить

И ждать, не запирая двери.

Спасибо, мамочка моя,

За то, что есть ты у меня!



***

Наверное, не хватит в мире слов,

Чтоб рассказать о том, что так бесценно.

О том, что только мамина любовь

Нас исцеляет от невзгод мгновенно.

Как рассказать о том, что на века

Дороже золота, алмазов и рубинов?

Все знают, это мамина рука,

Что нежно гладит по макушке сына.

***

Мамуля добрая моя,

Тебя люблю безумно я.

Хочу, чтобы была счастливой,

Веселой, молодой, красивой.

Ты не тревожься никогда,

Пусть обойдет тебя беда.

Ты веселись, ты улыбайся,

Достойной жизнью наслаждайся.



***

С днем матери тебя, родная мама!

Здоровья пожелать хочу тебе,

Пусть все, что ты желаешь, удается,

И будет лишь хорошее в судьбе!

Пусть дарит радость каждое мгновение,

Улыбка не покинет пусть лица,

Приподнятым пусть будет настроение,

И счастье пусть не ведает конца!