Совсем скоро в детских садах и школах пройдут празднования Нового года. Родители и дети уже начинают приготовление: занимаются пошивом разнообразных детских нарядов и учат тематические песни.
Читайте стихи на Новый год 2023 для детей – в материале.
Новогодние стихи для детей 2-4 лет
За вікном падає сніг
І сніжинок видно танець,
Зайчик за дверима втік,
Новий рік іде на радість!
***
Дід Мороз несе дарунки,
Цілу купу нам пакунків.
Він був і у нас, і в вас,
Миру й щастя повсякчас!
***
Ходить котик біля дому,
Відчуває сильну втому,
Бо просіює муку,
На свята нам смакоту
Приготує добре мама,
Буде гарно до нестями.
Кіт облизує всі лапки
Хоче їсти й хоче – спатки!
***
Новий рік у цьому році
Принесе нам щастя й мир.
В кожній хаті буде радість,
Спокій і любові вир!
***
Зайчики зібрались разом,
Слухають вони наказу,
Що сказала їм Снігурка –
Дати дітям по пакунку
Солодощів, смакоти,
Будем раді я і ти!
***
Стихи на Новый год 2023 года для детей 5-6 лет: вечная классика
Ми ялинку прикрашали,
З кухні пахли пироги.
Свічечки на гілки стали
Аж до зіроньки з фольги!
Сніг пушинками кружляє,
Біле міряє шитво.
Раз на рік таке буває:
Свято! Сніг! Зима! Різдво
(І.Франко)
***
За вікном летять сніжинки
І сідають на вікні.
Ми танцюєм круг ялинки
І співаємо пісні.
(Н.Забіла)
***
Пахне смолою ялинка зелена,
Каже бабусі маленька Олена:
Насіння з ялинки нам стане в нагоді,
Посадимо саме таку на городі,
Бо ця деревина потрібна мені –
Цукерки на ній виростають смачні!
Ялиночко зеленая,
Ялиночко моя!
Яка ж бо ти гарнесенька,
Яка ж бо ти мала!
Тебе я навіть ручками
Навколо обійму
І з гілочки Снігуроньку
Погратися візьму.
Не гнівайся, ялиночко!
Я тільки лиш на мить!
Я хочу ту Снігуроньку
Колядки научить!
(К.Перелісна)
***
Стихи на Новый год 2023 для детей в школу
Новий рік йде в кожну хату,
Він ступає на поріг
І приносить все, що треба:
Комусь щастя, комусь – втіху.
Хочеться вам побажати
Миру, радості, добра.
Аби всі могли відчути
Радість сімейного тепла.
***
Із зимових хуртовин
І засніжених ялин
У наш дім приходить він –
Дід Мороз і його віз.
А на ньому – подарунки,
Всім і кожному дарунки,
Все дається по заслузі,
Комусь – лялька, комусь лижі,
А комусь – гарні санчата.
Все – на втіху нам, малятам!
***
З Новим роком вас вітаю!
Миру швидшого бажаю!
Більше радості, тепла
І хорошого життя!
Успіхів, добра, здоров’я,
І побільше вам покою!
Аби всі були в достатку,
І усе було в порядку!
***