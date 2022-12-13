Совсем скоро в детских садах и школах пройдут празднования Нового года. Родители и дети уже начинают приготовление: занимаются пошивом разнообразных детских нарядов и учат тематические песни.

Читайте стихи на Новый год 2023 для детей – в материале.

Новогодние стихи для детей 2-4 лет

За вікном падає сніг

Сейчас смотрят

І сніжинок видно танець,

Зайчик за дверима втік,

Новий рік іде на радість!

***

Дід Мороз несе дарунки,

Цілу купу нам пакунків.

Він був і у нас, і в вас,

Миру й щастя повсякчас!

***

Ходить котик біля дому,

Відчуває сильну втому,

Бо просіює муку,

На свята нам смакоту

Приготує добре мама,

Буде гарно до нестями.

Кіт облизує всі лапки

Хоче їсти й хоче – спатки!

***

Новий рік у цьому році

Принесе нам щастя й мир.

В кожній хаті буде радість,

Спокій і любові вир!

***

Зайчики зібрались разом,

Слухають вони наказу,

Що сказала їм Снігурка –

Дати дітям по пакунку

Солодощів, смакоти,

Будем раді я і ти!

***

Стихи на Новый год 2023 года для детей 5-6 лет: вечная классика

Ми ялинку прикрашали,

З кухні пахли пироги.

Свічечки на гілки стали

Аж до зіроньки з фольги!

Сніг пушинками кружляє,

Біле міряє шитво.

Раз на рік таке буває:

Свято! Сніг! Зима! Різдво

(І.Франко)

***

За вікном летять сніжинки

І сідають на вікні.

Ми танцюєм круг ялинки

І співаємо пісні.

(Н.Забіла)

***

Пахне смолою ялинка зелена,

Каже бабусі маленька Олена:

Насіння з ялинки нам стане в нагоді,

Посадимо саме таку на городі,

Бо ця деревина потрібна мені –

Цукерки на ній виростають смачні!

Ялиночко зеленая,

Ялиночко моя!

Яка ж бо ти гарнесенька,

Яка ж бо ти мала!

Тебе я навіть ручками

Навколо обійму

І з гілочки Снігуроньку

Погратися візьму.

Не гнівайся, ялиночко!

Я тільки лиш на мить!

Я хочу ту Снігуроньку

Колядки научить!

(К.Перелісна)

***

Стихи на Новый год 2023 для детей в школу

Новий рік йде в кожну хату,

Він ступає на поріг

І приносить все, що треба:

Комусь щастя, комусь – втіху.

Хочеться вам побажати

Миру, радості, добра.

Аби всі могли відчути

Радість сімейного тепла.

***

Із зимових хуртовин

І засніжених ялин

У наш дім приходить він –

Дід Мороз і його віз.

А на ньому – подарунки,

Всім і кожному дарунки,

Все дається по заслузі,

Комусь – лялька, комусь лижі,

А комусь – гарні санчата.

Все – на втіху нам, малятам!

***

З Новим роком вас вітаю!

Миру швидшого бажаю!

Більше радості, тепла

І хорошого життя!

Успіхів, добра, здоров’я,

І побільше вам покою!

Аби всі були в достатку,

І усе було в порядку!

***