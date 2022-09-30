Вера, Надежда, Любовь и их мать София 2022: история, традиции и запреты праздника

30 сентября верующие христиане почитают три святых девочки — Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию. Язычники казнили их за то, что они не отреклись от Иисуса Христа, а мать не смогла пережить такое горе.

История праздника Вера, Надежда, Любовь и их мать София

Вера, Надежда, Любовь и матерь их София жили во II веке в Риме. София была вдовой и глубоко верующей христианкой. Дочерей она назвала в честь трех главных христианских добродетелей.

Вера, Надежда и Любовь воспитывались в любви к Богу и не привязывались к земным благам.

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Сведения о святой Софии и ее дочерях отсутствуют в древнейших мартирологах и первые упоминания о них относятся к VII веку. Когда началось преследование христиан, мать с дочерями заключили в тюрьму и отправили на суд к императору.

Правитель требовал, чтобы они отреклись от веры и вернулись к идолопоклонничеству. Однако его угрозы не сломили девочек с мамой.

Император приказал подвергнуть дочерей Софии пыткам. Они перенесли их и погибли, только будучи обезглавленными или зарубленными. На день смерти Вере было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. Император отдал истерзанные тела дочерей Софии, она с почестями похоронила их, а сама провела в молитве три дня у их гроба и умерла.

Традиции праздника Вера, Надежда, Любовь и их мать София

Наши предки верили, что этот день женщинам следует начинать с громкого плача, который является неким оберегом. Также почитали мать девочек, которая не выдержала боли и погибла.

Также принято ходить в церковь и ставить свечи. Особенно делают это замужние женщины, чтобы сохранить спокойную атмосферу дома. Кроме того, одну свеч забирали домой. В полночь ее надо было установить в середине хлебного каравая, специально для этого выставленного на стол, зажечь и произнести целых 40 раз подряд заветные слова о том, чтобы всякое зло исчезало, а покой в семье прибывал.

Утром также нужно накормить домочадцев тем хлебом. Важно — не выбрасывать его!

Запреты на праздник Вера, Надежда, Любовь и их мать София