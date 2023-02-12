Прощенное воскресенье 2023

Уже в конце февраля верующие отметят Прощеное воскресенье. В народе этот день также называют Сыропуст.

Ежегодно дата празднования разная, поскольку приходится на последний день масленичной недели, которая в 2023 году с 20 по 26 числа и перед началом Великого поста. В этом году оно приходится на 26 февраля.

Каждый праздник имеет свои особенности, среди которых есть и обряды, Прощенное воскресенье — не исключение, а его название уже говорит само за себя. Факты ICTV решили детальнее рассказать вам о том, какие традиции существуют на Прощенное воскресенье, чтобы вы смогли с ними ознакомится. Возможно, узнаете что-то новое.

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Самая главная традиция праздника — просить прощение у знакомых и родных за все обиды, накопившиеся за год. Также нужно принимать извинения у всех, кто просит их у вас.

Часто в этот день все родственники собирались дома у самого старшего члена семьи, там они друг другу кланялись, обнимались и просили прощения за все грехи. При этом нужно говорить: — Прости меня, если сможешь, в ответ: — Бог простит, и я прощаю.

По необходимости в этот день можно исповедоваться. Существует традиция — посещать могилы умерших родных, перед которыми тоже стоит извиниться за все, что могло их обидеть.

В последний день Масленицы принято сжигать чучело, таким образом в народе призывали весну, прощаясь с зимой. Обычно в этот день нежно есть вареники, а также всю приготовленную еду в доме стоит доесть или раздать нуждающимся.