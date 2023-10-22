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Отложите работу и сходите в церковь: какой праздник 22 октября

22 октября 2023, 05:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Какой сегодня праздник, 22 октября праздник
Источник: Pexels

Сегодня, 22 октября, в мире отмечают Международный день осведомленности о заикании, День психофизики (День Фахнера) и Международный день Caps Lock. Верующие празднуют День Казанской иконы Божьей Матери — согласно новоюлианскому календарю.

Какие праздники отмечают 22 октября 2023 года в Украине, у кого именины, а также приметы и запреты дня — в материале.

Какой церковный праздник 22 октября 2023 года

1 сентября ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, согласно которому многие религиозные праздники сместились на 13 дней назад. Теперь 22 октября верующие отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.

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К слову, в календаре есть несколько праздников, посвященные чудотворному образу Богородицы — Казанская осенняя и Казанская летняя.

После большого пожара в Казани в 1579 году, девятилетней Матроне явилась во сне Пресвятая Богородица. Она велела девочке откопать ее икону на пепелище, что та и сделала. На месте явления иконы был построен монастырь, первой монахиней которого стала Матрона.

У иконы случалось много чудес — она исцеляла больных и возвращала зрение незрячим.

К слову, по юлианскому календарю в этот день верующие чтят память святого Иакова Студеного, который относится к числу 12 апостолов Иисуса Христа. Согласно новому стилю — дата праздника приходится на 9 октября.

Кто празднует День ангела 22 октября 2023 года

Сегодня, 22 октября, свои именины празднуют — Константин, Петр, Севастьян, Степан, Яков, Ефим, Максим.

Что нельзя делать 22 октября 2023 года

  • Нельзя тяжело работать.
  • Не стоит конфликтовать, ругаться, сквернословить.
  • Нельзя осуждать, обсуждать, обижать.
  • Не стоит шить.
  • Нельзя держать зла.

Что можно делать сегодня

Сегодня стоит отправиться к церковь и помолиться иконе Божьей Матери. К святой обращаются за здоровьем, исцелением от тяжелых болезней, благополучием.

Она считается покровительницей женщин, а потому нужно просить здоровья для семьи и легких родов, если вы ждете пополнение.

К слову, наши предки верили, что в Казанскую осеннюю наступает переломный момент между осенью и зимой. Также этот день считался периодом расчетов за выполненные строительные работы — малярам, штукатурам, каменщикам и другим работникам.

Народные приметы на 22 октября 2023 года

  • Туман — к теплой погоде.
  • Весь день ясно и солнечно — к морозам.
  • Если будет первый снег — зима наступит через 40 дней.
  • Сосульки — к долгой осени.
  • С утра идет дождь — к вечеру пойдет снег.
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