Сегодня, 22 октября, в мире отмечают Международный день осведомленности о заикании, День психофизики (День Фахнера) и Международный день Caps Lock. Верующие празднуют День Казанской иконы Божьей Матери — согласно новоюлианскому календарю.

Какие праздники отмечают 22 октября 2023 года в Украине, у кого именины, а также приметы и запреты дня — в материале.

Какой церковный праздник 22 октября 2023 года

1 сентября ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, согласно которому многие религиозные праздники сместились на 13 дней назад. Теперь 22 октября верующие отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.

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К слову, в календаре есть несколько праздников, посвященные чудотворному образу Богородицы — Казанская осенняя и Казанская летняя.

После большого пожара в Казани в 1579 году, девятилетней Матроне явилась во сне Пресвятая Богородица. Она велела девочке откопать ее икону на пепелище, что та и сделала. На месте явления иконы был построен монастырь, первой монахиней которого стала Матрона.

У иконы случалось много чудес — она исцеляла больных и возвращала зрение незрячим.

К слову, по юлианскому календарю в этот день верующие чтят память святого Иакова Студеного, который относится к числу 12 апостолов Иисуса Христа. Согласно новому стилю — дата праздника приходится на 9 октября.

Кто празднует День ангела 22 октября 2023 года

Сегодня, 22 октября, свои именины празднуют — Константин, Петр, Севастьян, Степан, Яков, Ефим, Максим.

Что нельзя делать 22 октября 2023 года

Нельзя тяжело работать.

Не стоит конфликтовать, ругаться, сквернословить.

Нельзя осуждать, обсуждать, обижать.

Не стоит шить.

Нельзя держать зла.

Что можно делать сегодня

Сегодня стоит отправиться к церковь и помолиться иконе Божьей Матери. К святой обращаются за здоровьем, исцелением от тяжелых болезней, благополучием.

Она считается покровительницей женщин, а потому нужно просить здоровья для семьи и легких родов, если вы ждете пополнение.

К слову, наши предки верили, что в Казанскую осеннюю наступает переломный момент между осенью и зимой. Также этот день считался периодом расчетов за выполненные строительные работы — малярам, штукатурам, каменщикам и другим работникам.

Народные приметы на 22 октября 2023 года