Сегодня, 22 октября, в мире отмечают Международный день осведомленности о заикании, День психофизики (День Фахнера) и Международный день Caps Lock. Верующие празднуют День Казанской иконы Божьей Матери — согласно новоюлианскому календарю.
Какие праздники отмечают 22 октября 2023 года в Украине, у кого именины, а также приметы и запреты дня — в материале.
Какой церковный праздник 22 октября 2023 года
1 сентября ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, согласно которому многие религиозные праздники сместились на 13 дней назад. Теперь 22 октября верующие отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
К слову, в календаре есть несколько праздников, посвященные чудотворному образу Богородицы — Казанская осенняя и Казанская летняя.
После большого пожара в Казани в 1579 году, девятилетней Матроне явилась во сне Пресвятая Богородица. Она велела девочке откопать ее икону на пепелище, что та и сделала. На месте явления иконы был построен монастырь, первой монахиней которого стала Матрона.
У иконы случалось много чудес — она исцеляла больных и возвращала зрение незрячим.
К слову, по юлианскому календарю в этот день верующие чтят память святого Иакова Студеного, который относится к числу 12 апостолов Иисуса Христа. Согласно новому стилю — дата праздника приходится на 9 октября.
Кто празднует День ангела 22 октября 2023 года
Сегодня, 22 октября, свои именины празднуют — Константин, Петр, Севастьян, Степан, Яков, Ефим, Максим.
Что нельзя делать 22 октября 2023 года
- Нельзя тяжело работать.
- Не стоит конфликтовать, ругаться, сквернословить.
- Нельзя осуждать, обсуждать, обижать.
- Не стоит шить.
- Нельзя держать зла.
Что можно делать сегодня
Сегодня стоит отправиться к церковь и помолиться иконе Божьей Матери. К святой обращаются за здоровьем, исцелением от тяжелых болезней, благополучием.
Она считается покровительницей женщин, а потому нужно просить здоровья для семьи и легких родов, если вы ждете пополнение.
К слову, наши предки верили, что в Казанскую осеннюю наступает переломный момент между осенью и зимой. Также этот день считался периодом расчетов за выполненные строительные работы — малярам, штукатурам, каменщикам и другим работникам.
Народные приметы на 22 октября 2023 года
- Туман — к теплой погоде.
- Весь день ясно и солнечно — к морозам.
- Если будет первый снег — зима наступит через 40 дней.
- Сосульки — к долгой осени.
- С утра идет дождь — к вечеру пойдет снег.