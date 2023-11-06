На понедельник, 6 ноября, в Украине приходится Международный день предотвращeния эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов, а также День памяти святителя Павла Исповедника.

Какие праздники отмечают 6 ноября 2023 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня праздник — 6 ноября 2023

День памяти святителя Павла Исповедника по новому церковному календарю приходится на 6 ноября. История гласит, что он был избран константинопольским архиепископом, и считался защитником православных. Был убит во время проведения Божественной литургии — его задушили нарамником.

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Какой сегодня, 6 ноября, день в Украине и мире

И пусть Международный день предотвращeния эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов не считается праздником, это важная дата. По инициативе ООН дату отмечают на фоне того, что после вооруженных конфликтов восстанавливать экологию придется еще долгое время. Впрочем, в условиях современной войны, Россия игнорирует резолюцию и уничтожает экологию Украины.

Кто празднует день ангела 6 ноября 2023 года

Виктория, Ираклий, Николай, Афанасий, Георгий, Алексей, Петр, Иван.

Что нельзя делать 6 ноября 2023 года

Не спешите отправляться в долгую дорогу — путешествие может быть тяжелым, и ни к чему хорошему не приведет. Также откажитесь от принятия важных решений — сделайте это в любой другой день.

Что можно делать сегодня

В этот день нужно провести с близкими — считается, что весь год не будет ссор в семье. На Павла Исповедника очень важно исполнять обещания — в противном случае жди беды. Аналогично и с долгами — нужно закрыть все денежные вопросы, иначе могут быть финансовые проблемы.

Народные приметы на 6 ноября 2023 года