Традиции празднования Дня святого Валентина – около 16 веков. Важная дата имеет свою легенду, которую многие из нас знают. Все началось с христианского священника Валентина, который тайно венчал пары вопреки запрету римского императора Клавдия. Позже его казнили, но память о событии сохраняется до сих пор.

Факты ICTV собрали интересные подробности о празднике, которые вы наверняка не знали.

7 интересных фактов о Дне Валентина

1. Валентинка — подарок не из дешевых. В 60-е годы прошлого столетия по заказу Аристотеля Онассиса была изготовлена самая дорогая валентинка. Ее стоимость на тот момент достигала $300 тыс. Ожидаемо, она была из золота и драгоценных камней. Ее вручили оперной диве Марии Каллас.

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2. Размеры подарка также имеют значение. Самую большую валентинку создали в Чэнду. Это признание в любви адресовали всем жителям города.

3. В Саудовской Аравии вообще запрещено отмечать День святого Валентина. Магазины штрафовали за продажу атрибутов для праздника. Местные власти уверены, что День влюбленных пропагандирует сексуальную распущенность.

4. Первым в истории написал валентинку французский герцог Карл Орлеанский в 1415 году. Это случилось в тюрьме, где он чувствовал себя одиноким. Чтобы скоротать время, он писал любовные записки жене. На них можно посмотреть в Британском музее.

5. В Голландии с этим праздником связана очень интересная традиция. В этот день женщина может подойти к понравившемуся ей мужчине и предложить взять ее в жены. Если мужчина откажет, то девушка получит шелковое платье. В Канаде за подобный отказ и вовсе можно оказаться за решеткой.

6. Большая часть валентинок написана справа налево или левой рукой и не имеет обратного адреса. Очень часто адресанты валентинок предпочитают оставаться анонимными, и это играет только на руку празднику.

7. В Корее люди без пары, которые остались без подарка на День святого Валентина, идут в ресторан для одиноких и едят там черную лапшу. Таким образом они оплакивают свое одиночество.

Февраль проходит очень быстро — скоро наступит март. Первый месяц весны также позволит украинцам выразить свою любовь. К примеру, 8 марта будут отмечать Международный женский день. Ознакомиться с полным календарем праздников марта 2023 можно на Фактах ICTV.